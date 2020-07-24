Babacan'dan tepki çeken Ayasofya çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması konusunda kendisine sorulan, "Muhafazakar gençken sizin de rüyanız mıydı?" sorusuna yönelik Babacan şu cevabı verdi:

"Bizden bir önceki nesil için doğru, benden 10-15 yaş büyük nesil için. Kutuplaşmanın fazla olduğu dönemde üzerinde durulan çok konu imiş. Ayasofya'da zaten namaz kılınıyor idi. Orada hünkar kasrı var. Orada namaz kılınıyordu. Burada ana yapının içinde namaz kılınması meselesi kararı. Burada hükümetin sorunları örtmek için getirdiği olaylardan biri."