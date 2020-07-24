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Siyaset

Babacan'dan tepki çeken Ayasofya çıkışı

AK Parti'den ayrılıp DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Ayasofya Camii'nin ibadete açılması hakkında tepki çekecek yorumlarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-24 09:35:00 -
Babacan'dan tepki çeken Ayasofya çıkışı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı canlı yayında gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı.

Ayasofya Camii'nin ibadete açılması konusunda kendisine sorulan, "Muhafazakar gençken sizin de rüyanız mıydı?" sorusuna yönelik Babacan şu cevabı verdi:

"Bizden bir önceki nesil için doğru, benden 10-15 yaş büyük nesil için. Kutuplaşmanın fazla olduğu dönemde üzerinde durulan çok konu imiş. Ayasofya'da zaten namaz kılınıyor idi. Orada hünkar kasrı var. Orada namaz kılınıyordu. Burada ana yapının içinde namaz kılınması meselesi kararı. Burada hükümetin sorunları örtmek için getirdiği olaylardan biri."

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Yorumlar

TAYFUN

SENİN ALLAH BELANI VERSİN BABACAN, SEN NE ARA BÖYLE OLDUN, NE YAPTILAR SANA PIRIL PIRIL BİR EKONOMİSTTEN NELER ÇIKTI YA GİT BİR İMAN TAZELE, SANA YAZIKLAR OLSUN, BEN ADAM DEMEM GÖREV BAŞINDAYKEN BUNLARI VE BENZERİ SÖYLEDİKLERİNİ SÖYLEYEMEYENE, SANA HAKKIM HELAL DEĞİLDİR VE DAHİ DAVUTOĞLUNA DA SİZ BİR DAHA ZOR GÖRÜRSÜNÜZ BU MAKAMLARI DİYELİM GÖRDÜNÜZ GECELERİ UYUYAMAYACAKSINIZ ZİRA SİZİ RAHAT ÇALIŞTIRMYACAKLAR
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mustafa

ne diyim babacan yaranmak için bana destek olun demek için demediğin kalmıyor yazık
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