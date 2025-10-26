  • İSTANBUL
Siyaset Babacan’dan Akit TV’de önemli açıklamalar! “AK Parti’den ayrılma sebebim…”
Siyaset

Babacan’dan Akit TV’de önemli açıklamalar! “AK Parti’den ayrılma sebebim…”

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Akit TV’de Muharrem Coşkun’un sunduğu Kırmızı Masa programına konuk oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Babacan, AK Parti’den ayrılma sürecine dair de dikkat çeken ifadeler kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili herhangi bir kırgınlık ya da kızgınlık yaşamadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Benim Tayyip Bey’e ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam. Bizim anlaşamadığımız nokta ülkenin nasıl yönetileceği. Ayrılma sebebim de bu. Ayrılmamla ilgili kök sebepler duruyor. Bu büyük ülke nasıl yönetilecek ki bir zamanlar olduğu gibi dünyanın bir başarı hikayesi olalım.

