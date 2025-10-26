Babacan’dan Akit TV’de önemli açıklamalar! “AK Parti’den ayrılma sebebim…”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili herhangi bir kırgınlık ya da kızgınlık yaşamadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Benim Tayyip Bey’e ne bir kırgınlığım var ne bir kızgınlığım var. Tayyip Bey’in memleket sevgisinden de Allah’a inancından da asla şüphe duymam. Bizim anlaşamadığımız nokta ülkenin nasıl yönetileceği. Ayrılma sebebim de bu. Ayrılmamla ilgili kök sebepler duruyor. Bu büyük ülke nasıl yönetilecek ki bir zamanlar olduğu gibi dünyanın bir başarı hikayesi olalım.”