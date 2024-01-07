  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Babacan'a toplu istifa şoku! Kimse kalmayınca tamamen kapattılar
Siyaset

Babacan'a toplu istifa şoku! Kimse kalmayınca tamamen kapattılar

Yeniakit Publisher
2024-01-07 20:00:00 -
Babacan'a toplu istifa şoku! Kimse kalmayınca tamamen kapattılar

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan toplu istifa nedeniyle DEVA İlçe Başkanlığı kapatıldı.

DEVA Partisi’nde toplu istifa depremi yaşandı. DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül ve Yönetim Kurulu üyeleri hem görevlerinden hem de parti üyeliklerinden istifa ettiler. Partinin tabelası da indirilerek, parti binası kapatıldı.

'DEVA'nın kazanma ihtimali yok'

İHA muhabirine istifa gerekçelerini açıklayan DEVA Muratlı İlçe Başkanı Zafer Şengül, 3 yıldır DEVA Partisi’nde görev aldıklarını, maddi manevi her türlü zorluğa göğüs gerdiklerini fakat 14 Mayıs seçimlerinden sonra Tekirdağ Milletvekili seçilen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cem Avşar’ın teşkilatlara bir teşekkür dahi etmediğini, genel merkezin teşkilatlara değer vermediğini, teşkilatların sesine kulak vermediğini belirterek, gelinen noktada DEVA’nın Tekirdağ il ve ilçelerinde seçim kazanma ihtimalinin olmadığını gördüklerini kaydetti.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası

Spor
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi istifa etti iddiası

Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar" target="_blank">
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Siyaset

Meral Akşener'e büyük şok! İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye katıldılar

Harvard Rektörü Gay baskıya dayanamayarak istifa etti
Harvard Rektörü Gay baskıya dayanamayarak istifa etti

Gündem

Harvard Rektörü Gay baskıya dayanamayarak istifa etti

Koskoca parti (ip) gibi oldu! İyi Parti'de istifalar sürüyor
Koskoca parti (ip) gibi oldu! İyi Parti'de istifalar sürüyor

Gündem

Koskoca parti (ip) gibi oldu! İyi Parti'de istifalar sürüyor

Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor
Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor

Gündem

Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor

Hakkında rüşvet iddiaları vardı! İstifa etti
Hakkında rüşvet iddiaları vardı! İstifa etti

Dünya

Hakkında rüşvet iddiaları vardı! İstifa etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23