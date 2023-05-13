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Siyaset Babacan'a son dakika şoku! Şimdi "Ben ne halt ettim böyle" diye düşün bakalım! Hepsi istifa edip AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Babacan'a son dakika şoku! Şimdi "Ben ne halt ettim böyle" diye düşün bakalım! Hepsi istifa edip AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 16:46:00 - 2023-05-13 16:54:26
Babacan'a son dakika şoku! Şimdi "Ben ne halt ettim böyle" diye düşün bakalım! Hepsi istifa edip AK Parti'ye katıldı

Denizli'de DEVA Partisi Çivril İlçe Başkanı Murat Orhanlar ve 11 yönetim kurulu üyesi partilerinden istifa edip AK Parti'ye üye oldu.

 

Denizli'de DEVA Partisi Çivril İlçe Başkanı Murat Orhanlar ve 11 yönetim kurulu üyesi partilerinden istifa edip AK Parti'ye üye oldu.

 

Murat Orhanlar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifaları sonrası AK Parti Çivril İlçe Başkanlığına gelerek üyelik işlemlerini başlattı.

AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul tarafından karşılanan Orhanlar, yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın HDP ile gizli ittifak yaptığını düşündüklerini, bu nedenle yönetim kurulu olarak partilerinden istifa ettiklerini söyledi.
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Orhanlar, şunları kaydetti:

"Bizi sırtımızdan vuranlarla CHP'nin ittifak yapmasını kabul edemiyorum. Onun için 14 Mayıs seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu görüyorum. Bugün itibariyle de AK Parti'ye üye oluyorum. 11 kişilik yönetimimi feshettim. Yönetim olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz."

Ertuğrul da Orhanlar'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Orhanlar AK Parti ailemize hoş geldi, sefa geldi. İnşallah bugünden sonra birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Ertuğrul, Orhanlar'a AK Parti rozeti taktı.

 

 

 

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