Babacan’a büyük şok: Partinin patentini ona vermeyeceğim

Sezai Erhan Yeniakit.com.tr

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracağı yeni partinin adının Huzur Partisi olacağı iddiası asılsız çıktı ve bir işadamı bu ismin patentini alarak partinin kurulmasına engel olmaya çalıştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesiyle hareketlenen siyaset kulislerinin yeni tartışması, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de destek olacağı Babacan liderliğindeki partinin ismi üzerinde yoğunlaştı.

Ali Babacan’ın parti ismini ise ‘Huzur Partisi’ olarak belirlediği öne sürülmüş ve Huzur Partisi adı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na 18 Nisan'da başvuru yapıldığı ifade edilmişti.

Partinin patentini alan medikalci çıktı

Edilen bilgilere göre, Huzur Partisi adı için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuran ismin Ali Babacan ve ekibinin olmadığı, başvuruyu yapanın İstanbul’da bir medikal şirketi sahibi işadamı Şükrü Derici olduğu öğrenildi. Derici’nin ismin patentini Babacan ve ekibi istemesi halinde vermeyeceği, yeni bir partinin kurulmasını asla istemediğini yakın çevresiyle paylaştığı kaydedildi.