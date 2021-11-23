Babacan yine babalandı

IMF'nin derdine "DEVA" olmak için DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerine tepki gösterdi. Türkiye'yi faiz lobilerine altın tepside sunmanın rüyasını gören DEVA Partisi Genel Başkanı, “Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var” iddiasında bulundu. Babacan, devamla şu herzeleri yumurtladı: "Hani her fırsatta, ‘Yerli ve milli’ diyorlar ya, işte bugün kendi kendilerine çıkardıkları gayet ‘yerli ve milli’ bir kriz var. Kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyor. Yapmayın yahu! Bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın."