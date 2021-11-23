  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Babacan yine babalandı
Siyaset

Babacan yine babalandı

IMF'nin derdine "DEVA" olmak için DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerine aklınca tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 17:08:00 -
Babacan yine babalandı

IMF'nin derdine "DEVA" olmak için DEVA Partisi'ni kuran Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerine tepki gösterdi. Türkiye'yi faiz lobilerine altın tepside sunmanın rüyasını gören DEVA Partisi Genel Başkanı, “Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var” iddiasında bulundu. Babacan, devamla şu herzeleri yumurtladı: "Hani her fırsatta, ‘Yerli ve milli’ diyorlar ya, işte bugün kendi kendilerine çıkardıkları gayet ‘yerli ve milli’ bir kriz var. Kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyor. Yapmayın yahu! Bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz’a tarihi ayar! Gerçeği yüzüne vurdu
Gündem

Metin Akpınar’dan Cem Yılmaz’a tarihi ayar! Gerçeği yüzüne vurdu

Komedi adı altında bel altı şakalarla geçimini sağlayan Cem Yılmaz’a oyuncu Metin Akpınar’dan eleştiri geldi. Akpınar katıldığı bir televizy..
Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı
Ekonomi

Uzman isimden kritik altın açıklaması! 'Ani olmayabilir' deyip uyardı

Ons altında yaşanan düşüşe ilişkin konuşan Biz Finansal Danışmanlık Kurucu ortağı Murat Özsoy "Bu sert düşüş akabinde 1805 dolar seviyesine ..
Pakistan'dan tepki çeken hamle
Dünya

Pakistan'dan tepki çeken hamle

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Rusya ile birlik olup ülkesini kan gölüne çeviren Beşşar Esed rejimiyle iş birliğini güçlendirmek istediği..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay