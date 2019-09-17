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Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu da istifa etti.

17 Eylül 2019 Salı 14:44
Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesi ardından partiyle üyelik ilişkisini sonlandıranlar artıyor. Partiden son olarak 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu istifa etti.

Twitter'dan paylaştı

Mehmet Ali Pulcu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Pulcu, paylaşımında e-devlet üzerinden AK Parti ile üyelik ilişkisini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 14:44
  1. İstanbul
  2. Mehmet Ali Pulcu
  3. AK Parti
  4. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu

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  • hizipsavarhizipsavar5 dk önce
    meyve aleminde genel uygulamadır. bozuk olanların içinde gaz oluştuğu için suda batmazlar ve çürüğe ayrılırlar. demek bunlarda siyasetin çürükleri.
  • HasanHasan6 dk önce
    Sayın pakanımız perat bey de isdifa etmiş deyirler.toğri mu acep?
  • AlibabaAlibaba6 dk önce
    Bitik PİLLER ÇÖPE gider?!!!!

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