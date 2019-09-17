Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti!
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu da istifa etti.17 Eylül 2019 Salı 14:44
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesi ardından partiyle üyelik ilişkisini sonlandıranlar artıyor. Partiden son olarak 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu istifa etti.
Twitter'dan paylaştı
Mehmet Ali Pulcu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Pulcu, paylaşımında e-devlet üzerinden AK Parti ile üyelik ilişkisini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.
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