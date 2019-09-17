Babacan ve Davutoğlu sonrası bir isim daha AK Parti'den istifa etti! Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın AK Parti'den istifa etmesinin ardından 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu da istifa etti.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun AK Parti’den istifa etmesi ardından partiyle üyelik ilişkisini sonlandıranlar artıyor. Partiden son olarak 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Pulcu istifa etti. Twitter'dan paylaştı Mehmet Ali Pulcu, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, AK Parti’den istifa ettiğini duyurdu. Pulcu, paylaşımında e-devlet üzerinden AK Parti ile üyelik ilişkisini sonlandırdığı ekran görüntüsünü paylaştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.