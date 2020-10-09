Babacan rollerin sert görünümlü oyuncusu: Kadir Savun

İSTANBUL (AA) - SAADET FİRDEVS APARI - Türk sinemasında canlandırdığı gururlu, güvenilir, babacan, şefkatli, merhametli, sadık, vefalı, özü sözü bir, iyi yürekli karakterlerle hafızalarda yer eden oyuncu Kadir Savun'un vefatının üzerinden 25 yıl geçti.

Kadir Savun, Erzincan'da 1926'da dünyaya geldi. Emniyet mensubu olan babasının tayini nedeniyle küçük yaşta İstanbul'a gelerek sinemaya ilk adımını 8 yaşında attı.

Muhsin Ertuğrul'un yazıp yönettiği "Bir Millet Uyanıyor" filminde çocuk oyuncu olarak rol alan Savun, sonrasında sinema sektöründen kopamayarak 1938'de İpek Film stüdyosunun "çamaşırhane" diye anılan film yıkama kısmında işe başladı.

- "Üvey Baba" filmindeki rolü oyunculuk kariyerinin gerçek başlangıcı oldu

Savun, ilk ve orta öğrenimini Nişantaşı'nda, yarıda bıraktığı lise öğrenimini ise Kabataş Lisesi'nde aldı. Hem okuyup hem çalışırken, setlerde kamera asistanlığının yanı sıra ışık ve dekor gibi farklı alanlarda görevler aldı.

Faruk Kenç'in yönetmenliğini üstlendiği, 1949'da çekilen "Üvey Baba" filmindeki jandarma astsubay rolü, Savun'un oyunculuk kariyerinin gerçek başlangıcı oldu.

Savun zamanla önde gelen karakter oyuncularından biri olurken, sağlam, gururlu ve güvenilir rollerin aranan yüzlerden biri haline geldi. Aynı dönemde kötü adam karakterleriyle ünlenen Erol Taş'ın zıttında karşılık bulan Savun, canlandırdığı rollerle merhamet, sadakat ve vefa gibi duyguları izleyenlere aktardı.

- Yapımcı olarak da bazı filmlere imza attı

Sert görünüşünün altında yumuşak kalpli, iyi ve babacan rollerde seyirci karşısına geçen Savun, filmlerinde bazen esas oğlanın sadık dostu, bazen mahallenin açık sözlü ağabeyi, bazen ise mert bir esnafı canlandırdı.

Usta oyuncu, "İkimize Bir Dünya" ile "Gecelerin Ötesi" filmlerindeki rolleri nedeniyle "En İyi Yardımcı Erken Oyuncu" ödülleri alsa da hiçbir zaman başrolde oynamadı.

Kendisi gibi oyuncu olan Suphi Kaner'le birlikte Azim Film'i kuran Savun, yapımcı olarak da bazı filmlere imza attı.



Kadir Savun, bir dönem boksla uğraştı ve futbol oynadı. Nermin Hanımla evliliğinden doğan kızına "Yılanların Öcü" eserinden etkilenerek Iraz ismini verdi.



Rolü reddedip yapımcıyı kırmamak için onlar geldiğinde arka kapıdan kaçan, fanatik taraftarı olduğu Fenerbahçe'nin yenilmesini görmemek için maçları radyodan takip eden Savun, "fakir ama gururlu" rolleriyle Yeşilçam izleyicisinin kalbini kazandı.



- 69 yaşında vefat etti



Bir röportajında "İnsanoğlu çok şey ister. Bizim sinema doyumsuzdur, daha çok şeyler yapmak isteriz." diyen Kadir Savun, 10 Ekim 1995'te İstanbul'da vefat etti.



Bir süredir kanser tedavisi gören Savun, yüzlerce film sığdırdığı yaşamını Şişli'deki evinde 69 yaşında yitirdi. Savun'un cenazesi Teşvikiye Cami'sinde kılınan namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

- Rol aldığı bazı yapımlar:



"İnsanlar Yaşadıkça", "Ölüm Peşimizde", "Şoför", "İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar", "Güneşi Uyandırmadan", "Bir Başka Yerde Bir Başka Hayat", "Tanrı Şahidimdir", "Bir Avuç Sevgi", "Beni mi Buldun", "Çingene", "Namusun Bedeli", "Minyeli Abdullah", "Kan Çiçeği", "Talihsiz Yavrum", "Melekler Şahidimdir", "Izdırap Çocukları", "Emanet", "Hacer Ana ve Oğulları", "Azap", "Hasretim", "Ana", "Sevmek", "Sarı Öküz Parası", "Katiller de Ağlar", "Kanun Adamı", "Kartal Bey", "Fatih Sultan Mehmet", "Gülsüm Ana", "Arkadaşım", "Olmaz Olsun", "Zübük", "Duy Kalbimin Feryadını", "Beş Parasız Adam", "Vatandaş Rıza", "Hatasız Kul Olmaz", "Dila Hanım", "Namus Belası", "Güler misin, Ağlar mısın?", "Ah Nerede Vah Nerede?", "Boşver Arkadaş", "Zagor Kara Korsanın Hazineleri", "Yumurcağın Tatlı Rüyaları", "Bir Teselli Ver", "Yumurcak Köprüaltı Çocuğu", "Kanun Namına", "Eşrefpaşalı", "İsimsiz Kahramanlar", "Kardeş Gibiydiler", "Yılanların Öcü", "Yedi Günlük Aşk", "Şimal Yıldızı", "Akdeniz Korsanları", "Gündüzün Karanlığı", "Bizim Eller", "Mesela Muzaffer", "Kuruluş / Osmancık", "Küçük Ağa."

