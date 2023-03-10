Babacan, Karamollaoğlu ve Davutoğlu bunu yapacak! “Sinsi plan” ifşa oldu

t24 yazarı Murat Sabuncu, Millet İttifakı’nın seçmene nabza göre şerbet verdiğini istemeden de olsa itiraf etmek zorunda kaldı.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nun, milletvekili seçimlerinde 'muhafazakâr seçmene alternatif' sunacak, 'muhafazakâr ittifak' için görüşmeler yaptığını belirten Sabuncu, “Millet İttifakı'nın tek liste ile seçime gitmesi neredeyse imkansız gözüküyor. 'CHP logosunun altına mühür vurmaya çekinenler için bu bir çıkış yolu, ittifakın işine gelir' ile 'seçmen tek ittifaktaki ayrışma olarak anlar mı' arasındaki tartışmalar sonucu belirleyecek” deyip “sinsi plan”ı anlattı. Sabuncu, özetle şunları kaydetti:

“Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı özellikle son üç gününde yaşanan büyük krize rağmen belirlendi: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Saadet Partisi'nin önünde yapılan açıklamanın ilk konuşması ev sahibi sıfatıyla Temel Karamollaoğlu'nun oldu. O duyurdu ortak adayı. (…) Şimdi cumhurbaşkanı olarak Kılıçdaroğlu desteklenirken milletvekili listeleri oluşturulurken "Saadet, DEVA ve Gelecek'ten oluşan bir muhafazakar ittifak-birleşme olabilir mi" arayışında? Bunun için bu partilerin liderleriyle buluşacak-konuşacak.

Aslında bu projeyi geçen yıl mayıs ayında Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da önermiş DEVA Partisi o günkü şartlarda bunu reddetmişti, kendi parti logosuyla girmek istediğini belirtmişti. Bugün şartlar değişti mi?

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(…) Partilerin kurmaylarıyla da yaptığım görüşmelerden elde ettiğim bilgiler şöyle:

- Gelecek Partisi geçen yıl bu teklifi ilk yapmış parti olarak sürece uzak değil. Ama öte yandan bir ekip CHP ya da İYİ Parti listelerinden girilirse nerede ne katkı yapılır, nasıl sonuç alınır üzerinde çalışıyor.

- DEVA Partisi'nde son durum şöyle. Geçen yıl üçlü ittifaka karşı idi. Şu anda geldiği nokta '41 ilde kendi logolarıyla girme kararından vazgeçmemekle birlikte farklı işbirliği modellerine karşı esnekler'…

- Saadet Partisi şu anki arayışı-görüşmeler dizisini başlatan parti olarak 'Milli Görüş çizgisinin' doğrudan ya da dolaylı etki ettiği bu iki partiyi-içindeki isimleri kapsayabileceğini düşünüyor. Geçmişten gelen seçim tecrübelerini de düşünerek. Saadet logosu altında ya da başka formüllerle.

- İYİ Parti diğer partilere seçilecek yerden kontenjan konusunda istekli değil. Meral Akşener'in isteği Meclis'te en çok milletvekiline sahip olarak belirleyici olmak.

Eğer farklı bir yol bulunmazsa DEVA, Gelecek, Saadet'in en azından grup kuracak kadar milletvekilini, yani 20 vekili Meclis'e sokmak istedikleri biliniyor. Bu da yaklaşık 60 vekilin bu iki partinin özellikle CHP'nin listelerinden gösterilmesi anlamına geliyor. Bunun CHP açısından da zorlukları olabilir. (DEVA'nın 41 ilde kendi başına seçimlere gireceğini tekrarlayayım.)

(…) Milletvekili listelerinin teslim tarihi (…) 10 Nisan. Yani tam bir ay var. Bu bir ayda ağırlıklı olarak 'muhafazakâr liste ya da CHP listelerinden seçimlere girilmesi' gibi seçenekler konuşulacak. İYİ Parti'nin daha bağımsız hareket etmesi şaşırtıcı olmaz.

Millet İttifakı'nın tek liste ile seçime gitmesi neredeyse imkansız gözüküyor. 'CHP logosunun altına mühür vurmaya çekinenler için bu bir çıkış yolu, ittifakın işine gelir' ile 'seçmen tek ittifaktaki ayrışma olarak anlar mı' arasındaki tartışmalar sonucu belirleyecek.”