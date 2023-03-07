Babacan ile Davutoğlu'nu anladık da... Bunu da mı kabul edeceksin Temel?
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıklamasından sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İstanbul Sözleşmesi'ni vadetti.
Yeniakit.com.tr
Kendilerine edilen zehir zemberek sözleri sindirip, Meral Akşener'i masaya yeniden kabul eden Millet İttifakı üyelerinden CHP, sapkınlığın yolunu açan İstanbul Sözleşmesi'ni vadetti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi, masanın tartışmalı konularından birisi olarak sırada bekliyor.
Ali Babacan'ın destekleyip, Ahmet Davutoğlu'nun, "Paranteze aldık" dediği İstanbul Sözleşmesi'ne "muhafazakar" Saadet ise karşı çıkıyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilan edilmesinden sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, masanın ortaklarını hiçe sayarak şu vaatte bulundu:
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Seçim zaferi sonrası ilk 24 saat içinde İstanbul Sözleşmesi yürürlüğe girecek.
Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu'nun siyasi hırsları ve Erdoğan düşmanlığı ile, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden milletin başına bela edilmesine destek verip vermeyecekleri merakla bekleniyor.