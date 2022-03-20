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Siyaset Babacan ile 28 Şubatçıların kavgası!
Siyaset

Babacan ile 28 Şubatçıların kavgası!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, Ergenekon ve Balyoz'u işaret edip, 28 Şubat darbecileri için, " “FETÖ'cüler uğraştığına göre bunlar suçsuz insanlardır denmesine karşıyız." ifadelerine cevap, darbeci Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 22:36:00 - 2022-03-20 22:37:27
Babacan ile 28 Şubatçıların kavgası!

 Yeniakit.com.tr 

Ergenekon ve Balyoz davalarına ilişkin değerlendirmede bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 28 Şubat darbecilerinin davasına da değindi.

Siyasi hırsları uğruna bütün değerlerini ayaklar altına alan Babacan, 28 Şubat'ta dindar kişilere zulmeden darbecilere, net bir dille "darbeci" diyemese de, "Tüm bu süreçler için, Ergenekon, Balyoz, adı ne olursa olsun, bağımsız ve tarafsız yargı süreçlerinden geçtikten sonra ancak şöyledir ya da böyledir diyebiliriz. Böyle silmece FETÖ'nün etkisi altındaki yargının uğraştığı Ergenekon, Balyoz sürecine de biz karşıyız. Ama sırf 'FETÖ'cüler uğraştığına göre bunların hepsi ak pak suçsuz insanlardır' da demeye de karşıyız." ifadelerini kullandı.

Babacan, sözlerini şöyle tamamladı: Bağımsız ve tarafsız yargı eliyle incelenmedikçe bu süreçlerin hiçbirisine, doğru ya da yanlış demenin doğru olmadığını düşünüyoruz.

Darbeci Çetin Doğan'ın eşinden Babacan'a cevap!

28 Şubat darbecilerinden Çetin Doğan’ın eşi Nilgül Doğan, Ali Babacan’ın ifadelerini ODA TV'ye değerlendirdi.

Nilgül Doğan, "Artık askeri vesayet ağızlarıyla oy toplamanın modası çoktan geldi de geçti. Kendimize başka argümanlar bulun. FETÖ ile elbirliği yaparak koskoca bir orduyu çökerttiniz, hala neyin peşindesiniz?” dedi.

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