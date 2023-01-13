Babacan, bunu görünce şok olacak! Feleği şaşacak, feleği

Altılı masaya monte olma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanan Hüseyin Baş'ın yayın organı Yeni Mesaj'da Ali Babacan'la ilgili çok sert sözler kullanıldı. Yeni Mesaj yazarı Ahmet H. Kepekçi, Babacan'ın son zamanlardaki iki çıkışını aktarıp ağzına geleni söyledi.

İşte o yazının ilgili bölümü:

"(...) Asıl meselesi, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek olan Masa, açıklamaları ve kararları ile zihinleri bulandırmaktadır.

Bu konuda bir iki örnek verelim.

İlki, BTP lideri Hüseyin Baş seçmen talepleri karşısında Altılı Masa'ya katılmak istemiş Masa ise bunu kabul etmemişti. Üstelik doğru dürüst bir açıklama da yapılmamıştı. Madem bu bir seçim, en basit bir mantıkla Masa'daki parti sayısının artması destek veren seçmen sayısının artması anlamına gelecekti, bu istenmedi. Oysa seçimi kazanmak için güçlendirilmiş parlamenter sistemi isteyen her partinin bu Masa'ya kabulü gerekirdi.

Daha sonra anladığımıza göre Masa'da şimdiden cumhurbaşkanlığı yetkileri ve bakanlık paylaşımı tartışılıyormuş. Seçim kazanıldı, sistem eski şekline döndü de sen ben konusu uzun uzun müzakere ediliyormuş. Buradan anlaşılan, bakanlıkların Masa'ya yeni gelecek partilerce paylaşılmasına pek sıcak bakılmamış.

Gelelim Masa sakinlerinden gelen açıklamalara. Açıklamalar daha çok Babacan ve Davutoğlu'ndan geliyor. Kılıçdaroğlu ve Akşener sessizliklerini korumayı tercih ediyorlar.

Babacan'ın açıklamaları yenilir yutulur cinsten değil. İnsan hayretler içerisinde kalıyor. Ali Babacan "Anayasamızın 66. maddesini, çağımızın gereği olarak, kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz" diyor. Anayasanın 66. maddesi Türklük ve vatandaşlık ile ilgili. Bu madde son derece kapsayıcı şekilde -Türk Devleti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür- diyor. 66. Madde -Türk babanın veya Türk annenin çocuğu Türk'tür- diye devam ediyor.

Sayın Babacan neden rahatsız oldu ve daha kapsayıcı derken ne demek istiyor, daha açık bir ifade beklerdik.

(...) Sayın Babacan anlaşılan etnik bir tanım bekliyor. Et ve kemik misali birbiriyle kaynaşmış bu milleti parçalarla ifade etmek istiyor. Çok tehlikeli bir yaklaşım, millet kavramı ile açıklanamayacak bir ifade.

Bir diğer açıklaması ise "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız" diyor. Biz bu yaklaşımı çok iyi biliyoruz. (...)

Ezcümle bu açıklamalar ile milletin aklı karıştırılıyor. Her parti kendi başına seçime girecekse herkes istediğini konuşur ve faturasını öder. Ancak Altılı Masa hep birlikte seçime gidecekse bu açıklamalar hepsini bağlar. Türklük ve dinlerarası diyalog görüşü hususunda Altılı Masa açıklama yapılmalıdır."