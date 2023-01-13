Babacan, babasının malı gibi dağıtıyor! Ohh, suyundan da koy

Melih Altınok, "6'lı masanın en liberal demokratı" olarak nitelendirdiği Ali Babacan'la ilgili ironik bir yazı kaleme aldı. Sabah gazetesindeki köşesinde, "Son röportajında cumhurbaşkanının önemli kararlarda altılı masanın rızasını almasının şart olduğunu söyleyen Babacan, tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, çok önemli olmayan konularda ise cumhurbaşkanının kendisinin karar alabileceğini belirtiyor" ifadelerini kullanan Altınok, "Babacan, halkın sandıkta ortaya koyduğu egemenlik hakkını babasının malı gibi dağıtırken ne kadar bonkör değil mi?" diye sordu.

İşte o yazının ilgili bölümü:

"Biliyorsunuz, 6'lı masanın "en liberal demokratı" Ali Babacan.

Anayasa'daki Türklük tanımının değişmesi, devrim kanunları ve tarikatlar konusundaki talepleriyle falan masanın ulusalcılarının ve seküler milliyetçilerinin tüylerini diken diken ediyor.

Hâl böyle olunca Ali Bey'in askeri vesayetin yerine ikame edilmesi planlanan 6'lı vesayet konseyine yaklaşımının da diğerlerinden biraz farklı olması normal tabii.

Onunki, daha nazik, daha diyaloğa açık, daha yeşil ve ekolojik, nasıl desem, karıncayı ezip belini incitmeyecek cinsten...

Zira son röportajında cumhurbaşkanının önemli kararlarda altılı masanın rızasını almasının şart olduğunu söyleyen Babacan, tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, çok önemli olmayan konularda ise cumhurbaşkanının kendisinin karar alabileceğini belirtiyor. (Star)

Babacan, halkın sandıkta ortaya koyduğu egemenlik hakkını babasının malı gibi dağıtırken ne kadar bonkör değil mi?

Dikkatinizi çekerim...

Öbürleri gibi yüzde 50+1'le seçilmiş cumhurbaşkanı, her adımı yüzde 1 bile alamayana soracak demiyor...

Onca oyla seçilmiş Türkiye'nin en meşru adamının, önemsiz bazı konularda ağzını açmaya hakkı olduğunu centilmence teslim ediyor.

Gerçi bu "önemsiz konuların", kime göre, hangi yasaya göre belirleneceğini açmıyor ama Ali Bey'in yaklaşımı şimdiden en ılımlı vesayet vaadi olarak siyasi literatürümüze geçti bile."