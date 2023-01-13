  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Babacan, babasının malı gibi dağıtıyor! Ohh, suyundan da koy
Medya

Babacan, babasının malı gibi dağıtıyor! Ohh, suyundan da koy

Melih Altınok, "6'lı masanın en liberal demokratı" olarak nitelendirdiği Ali Babacan'la ilgili ironik bir yazı kaleme aldı. Sabah gazetesindeki köşesinde, "Son röportajında cumhurbaşkanının önemli kararlarda altılı masanın rızasını almasının şart olduğunu söyleyen Babacan, tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, çok önemli olmayan konularda ise cumhurbaşkanının kendisinin karar alabileceğini belirtiyor" ifadelerini kullanan Altınok, "Babacan, halkın sandıkta ortaya koyduğu egemenlik hakkını babasının malı gibi dağıtırken ne kadar bonkör değil mi?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 14:30:00 -
Babacan, babasının malı gibi dağıtıyor! Ohh, suyundan da koy

Melih Altınok, "6'lı masanın en liberal demokratı" olarak nitelendirdiği Ali Babacan'la ilgili ironik bir yazı kaleme aldı. Sabah gazetesindeki köşesinde, "Son röportajında cumhurbaşkanının önemli kararlarda altılı masanın rızasını almasının şart olduğunu söyleyen Babacan, tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, çok önemli olmayan konularda ise cumhurbaşkanının kendisinin karar alabileceğini belirtiyor" ifadelerini kullanan Altınok, "Babacan, halkın sandıkta ortaya koyduğu egemenlik hakkını babasının malı gibi dağıtırken ne kadar bonkör değil mi?" diye sordu.

İşte o yazının ilgili bölümü:

"Biliyorsunuz, 6'lı masanın "en liberal demokratı" Ali Babacan.

Anayasa'daki Türklük tanımının değişmesi, devrim kanunları ve tarikatlar konusundaki talepleriyle falan masanın ulusalcılarının ve seküler milliyetçilerinin tüylerini diken diken ediyor.

Hâl böyle olunca Ali Bey'in askeri vesayetin yerine ikame edilmesi planlanan 6'lı vesayet konseyine yaklaşımının da diğerlerinden biraz farklı olması normal tabii.

Onunki, daha nazik, daha diyaloğa açık, daha yeşil ve ekolojik, nasıl desem, karıncayı ezip belini incitmeyecek cinsten...

Zira son röportajında cumhurbaşkanının önemli kararlarda altılı masanın rızasını almasının şart olduğunu söyleyen Babacan, tüm Türkiye'yi ilgilendirmeyen, çok önemli olmayan konularda ise cumhurbaşkanının kendisinin karar alabileceğini belirtiyor. (Star)

Babacan, halkın sandıkta ortaya koyduğu egemenlik hakkını babasının malı gibi dağıtırken ne kadar bonkör değil mi?

Dikkatinizi çekerim...

Öbürleri gibi yüzde 50+1'le seçilmiş cumhurbaşkanı, her adımı yüzde 1 bile alamayana soracak demiyor...

Onca oyla seçilmiş Türkiye'nin en meşru adamının, önemsiz bazı konularda ağzını açmaya hakkı olduğunu centilmence teslim ediyor.

Gerçi bu "önemsiz konuların", kime göre, hangi yasaya göre belirleneceğini açmıyor ama Ali Bey'in yaklaşımı şimdiden en ılımlı vesayet vaadi olarak siyasi literatürümüze geçti bile."

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23