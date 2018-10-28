Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suud Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el-Suud ve oğlu veliaht Prens Muhammed Bin Selman, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tebrik mesajı gönderdi.

Haberde, Kral Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, kardeş Türk Cumhuriyeti'ne sağlık ve mutluluk dilediği aynı zamanda samimi tebriklerini ilettiği aktarıldı.