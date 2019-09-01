Baba ve oğlu kavgada bıçaklandı DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Tavas ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Olay, Samanlık Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alacak-verecek meselesi sebebiyle iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda ismi öğrenilemeyen şahıs, Haydar G. ve oğlu Ahmet G.’yi bıçakladı. Yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, bıçaklı şahıs ise gözaltına alındı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıdı.

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