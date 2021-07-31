"Baba tut, baba tut şunu!" Her şey bir anda oldu, kadın uçurumdan yuvarlandı

Pumpul Karademir, eşi Mehmet Karademir, kızı Ayla Şahiner, damadı Kadir Şahiner ve torunu Ceren Şahiner dün öğle saatlerinde Şavşat ilçesindeki 70 metrelik uçuruma çıktı. Ailesi uçurum kenarında dolaşırken Kadir Şahiner de o anları cep telefonuna kaydetti.

Bu sırada Pumpul Karademir uçurumun kenarına yaklaşarak aşağı bakmak istedi. Kızı Ayla Şahiner'in 'anne yapma' itirazlarına rağmen uçurumun kenarına giden Pumpul Karademir, ayağı kayarak uçurumdan aşağı yuvarlandı. Annesinin aşağı düştüğünü gören Ayla Şahiner çığlıklar eşliğinde annesinin peşinde koşsa da, 71 yaşındaki kadını tutmaya yetişemedi.

Karademir'in aşağı düşmesi üzerine olay yerine çağırılan AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

1 saatlik çalışmanın ardından cesedine ulaşılan Karademir’in cenazesi Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Damadı görüntüledi

Talihsiz kadının aşağı düşme anları, geziyi çekmek isteyen damadı Kadir Şahiner'in görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde, Kadir Şahiner'in kayınpederi Mehmet Karademir’e “Baba tut şunu baba tut” diye seslendiği duyuldu.