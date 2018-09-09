THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Baba-oğul traktörün altında kaldılar! 1 ölü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Salih İne (61) yaşamını yitirdi, oğlu Nuh Emre (14) ise yaralandı.

09 Eylül 2018 Pazar 12:13
Baba-oğul traktörün altında kaldılar! 1 ölü

Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin kırsal Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Salih İne yönetimindeki 16 Y 6833 plakalı römork bağlı traktör, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Salih İne ile oğlu Nuh Emre İne yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı baba- oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih İne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağı kırılan Nuh Emre İne'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 12:13
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Traktör kazası
  4. traktör devrildi
  5. Baba-oğul traktörün altında kaldı
  6. baba öldü
  7. oğlu yaralı
  8. korkunç kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!
    1. Destici: Emellerine ulaşamayacaklar!
    2. İsrail'deki Eurovision'u boykota 140..
    3. Soylu: Nereye gitsek başları öne eğik!
    4. Yaralanan polisler bir an olsun..
    5. Japonya Prensesi Akiko, Türkiye'de
    6. Niğde'de Akdeniz sineği alarmı! "Bu..
    7. Güney Sudan'da uçak faciası! 17 ölü
    8. İslami tebliğe 10.5 yıl hapis
    9. Yerel’de ittifaka MHP’den yeşil ışık
    10. Yeni ortaya çıktı... 20 gündür..
    11. Jandarmanın kontrolüyle ortaya çıktı!..
    12. Artvin'de fotokapana yakalanan vaşak,..
    13. İdlib, ‘oldu-bittiye’ getirilemez!
    14. İstanbul'da korkunç olay! Lüks yatta..
    15. İkinci çeyrek büyüme rakamları yarın..
    16. MEB, merak edilen eğitim öğretim..
    17. YPG/PKK, Rakka'da 150 kişiyi rehin aldı!
    18. Taziye evine kurşun yağdıran..
    19. O ülkeye büyük şok! Başbakan trafik..
    20. Baba-oğul traktörün altında kaldılar!..
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?