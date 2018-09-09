Baba-oğul traktörün altında kaldılar! 1 ölü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolden çıkıp, tarlaya devrilen traktörün altında kalan sürücü Salih İne (61) yaşamını yitirdi, oğlu Nuh Emre (14) ise yaralandı.09 Eylül 2018 Pazar 12:13
Kaza, sabah saatlerinde, ilçenin kırsal Hamitabat Mahallesi'nde meydana geldi. Salih İne yönetimindeki 16 Y 6833 plakalı römork bağlı traktör, kontrolden çıkıp, tarlaya devrildi.
Kazada traktörün altında kalan Salih İne ile oğlu Nuh Emre İne yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı baba- oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Salih İne, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bacağı kırılan Nuh Emre İne'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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