Baba oğul, Kovid-19'dan dolayı uzak kaldıkları kamp günlerini özledi

İSTANBUL (AA) - ERCAN DOĞAN - İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un engelli yüzücüsü Caner Aşkın ve kamplarda kendisine refakat eden baba Nazmi Aşkın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin bitmesiyle yeniden kamp günlerine dönmek için gün sayıyor.

Henüz 40 günlükken havale geçiren ve west sendromu teşhisi konulan 25 yaşındaki oğlu Caner'i kamplarda ve yarışlarda bir dakika dahi yalnız bırakmayan baba Nazmi Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnşallah antrenman sahalarına, havuzumuza en kısa sürede döneriz. Genel olarak bütün çocuklar özledi." dedi.

Salgın öncesinde haftanın 5 gününde oğluyla beraber kulübün Cebeci'deki merkezinde kalan Aşkın, oğlu Caner'in evde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalıştığını dile getirdi.

Caner'in her gün düzenli şekilde havuz dışında yapılan antrenmanları gerçekleştirdiğini vurgulayan Aşkın, "Genel olarak bütün çocuklar özledi. Onlarla da konuşuyorum; havuzu, antrenmanı, hocalarını, arkadaşlarını özlediler. Kulübün spor kampında kaldığımız için günde iki antrenmanla yoğun çalışıyorduk, 4 saat antrenmanlarımız oluyordu. Şimdi günde bir saate düştü. Yine de mümkün mertebe Caner'in performansını düşürmemeye çalışıyoruz, o da istekli çalışıyor." diye konuştu.

Kovid-19'dan dolayı 55 gündür evde olduklarına dikkati çeken Aşkın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun bir zaman oldu. Hocamızın programları doğrultusunda yaptığımız antrenmanlarla sıkıntımızı bir derece bertaraf ediyoruz. Antrenman yapmazsak Caner de çok sıkılacak. Engelli sporcular için evde spor yapamamak onlar için zarar verici. Hocamız havuz kenarındaki kara hareketlerini aynı şekilde yaptırıyor. Havuza dönersek haliyle eskisi gibi olmayacak. İnşallah iyi günler yakındır. Ben de kamp günlerini çok özledim, az zaman değil."

Kampta oğlu Caner'i yalnız bırakmayan baba Aşkın, kendisinin de evde bisiklet çalışmasıyla formunu korumaya çalıştığını vurgulayarak, "Bende de kalp sorunu var. İki sefer kalp krizi yaşadım. Hafif kültür fizik hareketleriyle boş durmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oğlu Caner'in antrenman dışında müzik dinlediğini anlatan Aşkın, "Ramazanda programları izliyor. Bilgisayarda ve telefonda zaman geçiriyor." diye konuştu.





- "Bu sene böyle geçer"





Salgının ortaya çıkmasıyla tüm yarış programlarının iptal edildiğine dikkati çeken Aşkın, "Bu sene böyle geçer. Çocuklarda da bir düşüş olmuştur. Antrenmanların tekrar başlamasıyla toparlanmanın olacağını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kamptaki gibi evde de iyi bir ikili gibi çalışmalara devam ettiklerini anlatan Aşkın, "Şarkıda söylendiği gibi ikimiz bir fidanız. İkimiz de sporcusuyuz ve devam ediyoruz. İnşallah yine kavuşuruz spora devam ederiz." diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un engelli yüzme branşında bir aile gibi olduklarını vurgulayan Aşkın, şunları söyledi:

"Yunanistan'a gittik. Ondan önce kulübümüz tarafından Edirne'de kampa alındık. Kulübümüzden allah razı olsun, bize çok sahip çıkıyor. Birçok branşa olağanüstü güç emek veriyor. Belki dünyanın en büyük kulübü. Kulübümüz sporculara desteğini hiç esirgemiyor. Kendimi de katıyorum."

Pazartesi kulübün Cebeci tesislerinde kampa girdiklerini ve cumartesiye kadar bu şekilde çalıştıklarına dikkati çeken Aşkın, "Devamlı oradaydık. Caner de çok özledi. Bizim orada dolu dolu beş senemiz geçti. Oradaki arkadaşlar da bana kardeş, ağabey, amca, dede gibi saygılarında kusur etmiyorlardı. Ben de çok özledim. Bazen oradaki arkadaşlarla telefonda konuşuyorum dudaklarım titriyor, özür dileyip kapatıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Bu arada kampta oğlunun tüm ihtiyaçlarını karşılayan baba Nazmi Aşkın, evde de Caner'e her türlü desteği vermeye devam ediyor.