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Baba-oğul aynı tabutta defnedildi! Bu acıya yürek dayanmaz

Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Barış Çörtük (24) ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük, aynı tabutta son yolculuklarına uğurlandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:11
Baba-oğul aynı tabutta defnedildi! Bu acıya yürek dayanmaz

Samsun'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen Barış Çörtük  ve 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük, son yolculuğuna uğurlandı.Kaza, dün Salıpazarı-Çarşamba karayolu Cilme sapağı mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 RJM 12 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca Barış Çörtük yönetimindeki 34 MJR 13 plakalı otomobil ile kafa kaya çarpıştı. Kazada, sürücü Barış Çörtük, oğlu Ayaz ve akrabası Selin Çörtük ile diğer araçtaki Hasan Basri Çakır (55), Ferhat Bal (58) ve Bekir Sarı (47) yaralandı. Ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Barış Çörtük ve oğlu Ayaz ile Hasan Basri Çakır kurtarılamadı.

Barış Çörtük ile 6 aylık oğlu Ayaz Çörtük Salıpazarı ilçesi Karayonca Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı. Baba ve oğlunun cenazeleri tek tabuta konularak Aşağıgeriş Camii'ne getirildi. Burada öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlunun cenazeleri, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

BAYRAM TATİLİ İÇİN İSTANBUL'DAN GELMİŞLER

Eşi ve bebeğini kaybeden Selin Çörtük'ün tedavisinin Gazi Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi. Ailenin İstanbul'da yaşadığı, tatil için Kurban Bayramından iki gün önce memleketleri Karayonca Mahallesi'ne geldikleri belirtildi. 1 yıllık evli olan Çörtük çiftinin dün yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra gezmek için 6 aylık oğullarıyla birlikte Çarşamba ilçesine gitmek üzere yola çıktıkları ifade edildi.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:11
  1. Samsun
  2. İstanbul
  3. trafik kazası
  4. baba oğul aynı tabutta
  5. birlikte defnedildiler

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