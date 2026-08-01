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Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

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Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

Kastamonu’da Türkiye Diyanet Vakfı Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin iki yıl boyunca büyük bir sabırla hazırladığı Hüsn-i Hat eserleri vatandaşların beğenisine sunuldu.

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Foto - Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

Cuma namazı sonrası TDV Kitabevi’nde açılan sergi, Geleneksel Türk-İslam sanatının ihtişamını gözler önüne serdi.

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Foto - Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

Kastamonu'da Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrencilerin yaptıkları Hüsn-i Hat eserleri, Cuma namazının akabinde TDV Kitapevinde sergilendi. Hattat Altan Yılmaz tarafından düzenlenen kurslanda iki yıldır Hüsn-i Hat eğitimi alan öğrencilerin hazırladığı eserler beğeni topladı. Eğitim sürecinde ortaya çıkan çalışmaların sergilendiği etkinlikte vatandaşlar, öğrencilerin eserlerini yakından inceleyerek hat sanatı hakkında bilgi aldı. Geleneksel Türk-İslam sanatlarından biri olan Hüsn-i Hat sanatının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen sergi, vatandaşlardan ilgi gördü.

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Foto - Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

Hattat Altan Yılmaz, hat sanatıyla tanıştıktan sonra hayatında önemli bir değişiklik yaşadığını belirterek, "Aslında ben İşletme Fakültesi mezunuyum. Uzun seneler yöneticilik yaptım. Daha sonra hat sanatıyla tanıştım ve bu sanatla tanıştıktan sonra iş hayatımı bıraktım. Kendimi tamamen hat sanatına adadım. 15 yıldır hat sanatıyla uğraşıyorum. Üstadım Tahsin Kurt'tur. Tahsin Kurt hocamla 2010 yılında hat meşk etmeye başladık. 2019 yılında icazetimi aldım. 2021 yılından bu yana da hat dersleri veriyorum" dedi. İki yıl önce başladıkları hat kursunun eserlerini sergilemeye başladıklarını ifade eden Yılmaz, "Bu kapsamda iki sene önce başladığımız hat kursumuzun artık meyvelerini almaya başladık. Geçen sene 10 civarında öğrenciyle başladığımız, bu sene bir 10 öğrencimiz daha ilave oldu. Toplam 20 civarında öğrencimize hat sanatı kursu veriyoruz. Geçen sene başlayan öğrencilerimizin eserlerini burada sergilemeye başladık. Öğrencilerimiz adına çok güzel, sevindirici bir gelişme" diye konuştu.

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Foto - Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

Kastamonu'nun hat sanatı açısından önemli bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çünkü Kastamonulu hattatlar zaten tarih boyunca çok meşhurdur. Özellikle Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Şevki Efendi. Bunlar hat tarihi boyunca biz hattatların eserlerini titizlikle incelediğimiz, örnek aldığımız, onlar gibi olmaya çalıştığımız üstatlarımız ve bunlar Kastamonuludur. Hem onların adını yakışır, Kastamonu'ya yakışır bir şekilde öğrencilerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrencilerin eğitim süreci hakkında bilgi veren Yılmaz, "Öğrencilerimizi ilk öncelikle Rika dediğimiz Osmanlı'nın el yazısı olan Rika sanatıyla başlıyoruz. Bir sene kadar bu devam ediyor. Buradaki eserlerin zaten öğrenciye ait olan kısmı Rika yazılarıdır, Rika eserleridir. Daha sonra Talik, Celi Talik ya da Makili tarzındaki yazılarla devam ediyoruz ama hat eğitimi tabii uzun süreçli bir eğitim. Onun ilk tohumlarını burada atmış olduk. Geçen seneden bu yana öğrencilerimiz Rika ile başladılar. Bunların bir kısmı Talik yazıya geçti ve bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

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Foto - Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

Hat sanatına olan ilginin arttığını belirten Yılmaz, "Aslında halkın bu yazıya, yani hat sanatına ilgisi gerçekten gittikçe de artıyor. Ben 2010'lu yıllarda hat sanatına başladığımda malzeme bulmakta dahi zorluk çekiyordum. Fakat şimdi yeterince malzeme bulabiliyoruz. Yeterince öğrenci ilgisi de bence var" diye konuştu. Hat sanatının uzun bir eğitim süreci gerektirdiğini anlatan Yılmaz, "Buradaki tek aşılması gereken konu şudur ki uzun bir zamana yayılan bir sanat. Yani hemen öğrenilen bir sanat değil. Gençlerimiz özellikle çağında hastalığı olan, hızlı yaşam tarzının içerisinde bu sanatı da çok kolay hemen öğreneceklerini düşünüyorlar. Biraz orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Fakat bu sanata gönül veren, bu sanatı gerçekten yapmak isteyen genç arkadaşlarımız özellikle çok ilgililer" ifadelerini kullandı. Kastamonu'da yaklaşık 20 öğrencisinin hat sanatıyla ilgilendiğini söyleyen Yılmaz, "Burada da Kastamonu'da şu anda 20 civarında öğrencim bu sanatla uğraşıyor. Sabır gerektiren bir sanat. Ama sadece sabır değil, ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilere, kimler hattat olamaz diyorum, bırakanlar" dedi.

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