Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!

Hat sanatına olan ilginin arttığını belirten Yılmaz, "Aslında halkın bu yazıya, yani hat sanatına ilgisi gerçekten gittikçe de artıyor. Ben 2010'lu yıllarda hat sanatına başladığımda malzeme bulmakta dahi zorluk çekiyordum. Fakat şimdi yeterince malzeme bulabiliyoruz. Yeterince öğrenci ilgisi de bence var" diye konuştu. Hat sanatının uzun bir eğitim süreci gerektirdiğini anlatan Yılmaz, "Buradaki tek aşılması gereken konu şudur ki uzun bir zamana yayılan bir sanat. Yani hemen öğrenilen bir sanat değil. Gençlerimiz özellikle çağında hastalığı olan, hızlı yaşam tarzının içerisinde bu sanatı da çok kolay hemen öğreneceklerini düşünüyorlar. Biraz orada bir sıkıntı yaşıyoruz. Fakat bu sanata gönül veren, bu sanatı gerçekten yapmak isteyen genç arkadaşlarımız özellikle çok ilgililer" ifadelerini kullandı. Kastamonu'da yaklaşık 20 öğrencisinin hat sanatıyla ilgilendiğini söyleyen Yılmaz, "Burada da Kastamonu'da şu anda 20 civarında öğrencim bu sanatla uğraşıyor. Sabır gerektiren bir sanat. Ama sadece sabır değil, ben her zaman şunu söylüyorum öğrencilere, kimler hattat olamaz diyorum, bırakanlar" dedi.