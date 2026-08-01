Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor
Koçak ailesindeki miras anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Koçak ailesindeki miras anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı.
Servet Koçak'ın ardından açılan tereke tespiti davasında Kara Todori Yalısı'ndaki kasa açıldı, ancak yapılan incelemede kasada para ya da mücevhere rastlanmadı.
Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen sosyetenin bilinen isimlerinden Servet Koçak, 10 Mayıs tarihinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatın ardından Koçak'ın kızı Naciye Koçak'ın, annesini kardeşlerine bilgi vermeden defnetmesi aile içinde hukuki bir sürecin kapısını araladı. Defin işleminin ardından mahkemelik olan kardeşler Recai ve Necati Koçak, bu kez de annelerinin mal varlığının belirlenmesi amacıyla tereke tespiti davası açtı.
KASA BOŞ ÇIKTI Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Servet Koçak'ın vefatından önce Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açan kardeşleri Recai ve Necati Koçak'ın, annelerinin vefatından sonra da 'Tereke Tespit Davası' açtığını öğrendim. Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, malvarlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.
Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer mal varlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş. Bakalım Koçak Kardeşler'in, mirasla daha da dallanıp budaklanan yargı savaşı nasıl sonuçlanacak?"
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