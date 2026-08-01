Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor

KASA BOŞ ÇIKTI Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Servet Koçak'ın vefatından önce Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açan kardeşleri Recai ve Necati Koçak'ın, annelerinin vefatından sonra da 'Tereke Tespit Davası' açtığını öğrendim. Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, malvarlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.