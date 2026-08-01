  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
100 Yaşını Görenlerin Ortak Noktası: Yoğurt, Sirke ve Kemik İliği Tüketimi Yok böyle transfer: 138 milyon euro kazandırdı Savunma sanayiindeki sıçrama ilham oldu! Türkiye uzayda yeni bir sayfa açıyor: Kendi mühendislerimiz sessiz sedasız geliştirdi Sebte'ye geçenlerin tamamı Fas'a geri gitti Göç tersine döndü Yol kenarında yetişiyor, kilogramı 1500 liraya alıcı buluyor: Toplayan köşeyi dönüyor, aktarlar peşinde koşuyor Sebze ve meyvede ezber bozuldu! Taze mi dondurulmuş mu? Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor Ona buna efelenen İsrail’den itiraf! İşte Türkiye’nin Mavi Vatan’daki en sessiz ve tehlikeli kozu Ne yaptılarsa bir türlü düze çıkamadılar! Türk futbolunun asırlık çınarına kayyım atanıyor Sanatın zarif imzası sergilendi! Genç hattatların iki yıllık emeği göz doldurdu!
Aktüel
5
Yeniakit Publisher
Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor

Koçak ailesindeki miras anlaşmazlığında yeni bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor

Servet Koçak'ın ardından açılan tereke tespiti davasında Kara Todori Yalısı'ndaki kasa açıldı, ancak yapılan incelemede kasada para ya da mücevhere rastlanmadı.

#2
Foto - Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor

Bir dönem Türkiye'nin en zengin kadınları arasında gösterilen sosyetenin bilinen isimlerinden Servet Koçak, 10 Mayıs tarihinde 89 yaşında hayatını kaybetti. Vefatın ardından Koçak'ın kızı Naciye Koçak'ın, annesini kardeşlerine bilgi vermeden defnetmesi aile içinde hukuki bir sürecin kapısını araladı. Defin işleminin ardından mahkemelik olan kardeşler Recai ve Necati Koçak, bu kez de annelerinin mal varlığının belirlenmesi amacıyla tereke tespiti davası açtı.

#3
Foto - Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor

KASA BOŞ ÇIKTI Sabah'tan Bülent Cankurt, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Servet Koçak'ın vefatından önce Naciye Koçak'ın, akıl sağlığı yerinde olmadığı ve savurganlığı gerekçeleriyle kendisine vasi tayini talebiyle dava açan kardeşleri Recai ve Necati Koçak'ın, annelerinin vefatından sonra da 'Tereke Tespit Davası' açtığını öğrendim. Vefat eden birinin mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını hedefleyen bu hukuki süreç doğrultusunda, malvarlığının tespiti için yetkililer Servet Hanım'ın yıllarca yaşadığı Kara Todori Yalısı'na gitmiş. Keşifte Servet Hanım'ın kasası da açılmış ama içi bomboşmuş.

#4
Foto - Kasa boş çıktı: Koçak ailesinde miras savaşı büyüyor

Kasadan ne para ne de mücevher çıkmış. Kardeşler, kasada olması gereken mücevher, kıymetli eşya ve diğer mal varlıklarının ortaya çıkarılması için hukuk mücadelelerini sürdürüyormuş. Bakalım Koçak Kardeşler'in, mirasla daha da dallanıp budaklanan yargı savaşı nasıl sonuçlanacak?"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Araç muayene sistemi için 1,72 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı
Ekonomi

Araç muayene sistemi için 1,72 milyar dolarlık anlaşmada imzalar atıldı

Türkiye'de 81 ilde araç muayene istasyonlarının yapımı, bakımı, işletilmesi ve araç muayene hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin 2027-2047 dö..
Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!
Gündem

Lübnan Cumhurbaşkanı Ankara'da! Başkan Erdoğan'dan küresel güce net İsrail mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmeler..
Demirhindi Şerbeti: Mutfaktaki ferahlatan sıra dışı çay! Sindirim sorunu için bir günde kontrollü içilmelidir
Kadın - Aile

Demirhindi Şerbeti: Mutfaktaki ferahlatan sıra dışı çay! Sindirim sorunu için bir günde kontrollü içilmelidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı da olan Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu'nun önerileri arasında yer alan bir çayın artan et..
Ankara'da 18 saati bulacak dev su kesintisi!
Gündem

Ankara'da 18 saati bulacak dev su kesintisi!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, başkentte gece saatlerinde başlayacak dev bir su kesintisini duyurdu.
Ehliyet sevinci sadece birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi
Gündem

Ehliyet sevinci sadece birkaç saat sürdü: Aynı gün iptal edildi

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, sürücü belgesini aldıktan sonra yola çıkan ve yayaya yol vermediği dronla tespit edilen sürücüye 5 ..
Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu
Gündem

Vatandaşa IBAN atmışlardı! Özgür Özel’in 24 saatte ne kadar topladığı belli oldu

YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Özgür Ceylan, partinin başlattığı dayanışma kampanyasının ilk 24 saatinde 113 milyon 841 bin lira bağış t..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23