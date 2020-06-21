Baba nasihatlerini dinleyip yükseldi

Bunun temel nedeni ise aile arasındaki güçlü bağlar. Büyükbaba Nuri Çomu, evlatlar Hüseyin N. Çomu, Hatice Nur Çomu Alimoğlu, Mehmet N. Çomu ve 3. kuşak temsilcileri Mustafa N. Çomu ve Hasan A. Özkan’ın göreve devam ettiği Sunar’da ilkelerin ana omurgasını, babaların nasihati ve evlatların bu nasihatlere sadakati oluşturuyor.

Büyükbaba nasihatleri

Sunar Şirketler Grubu Kurucu Başkanı Nuri Çomu’nun “Müşteri velinimettir” cümlesiyle başlayan baba nasihatleri şöyle:

l Hammaddeni sağlayan çiftçinin hakkını fazlasıyla ver. Merak etme, fazla verdiğin para sana günün sonunda döner.

l Kendi sofranda tüketmeyeceğin malı üretme.

l Çiftçinin malı işletmene döküldüğü zaman çiftçinin gözü içinde kalmasın. 5 lira fazla ver, çiftçiyle helalleş.

l Zararına mal satma. Çok kâr etme; ama zararına da mal satma. Helal kazan, helal harca.

l Mal aldığın, mal sattığın ve çalıştığın insanların da para kazanmasını sağla.

l Piyasada itibarı olmayan, kötü namı olan kişiyle peşin para mal istese dahi alışveriş yapma, kapısını çalma.

l Tecrübeye her zaman hürmet et.

l Adaletli ol.

Baba nasihatleri

Sunar Şirketler Grubu Şeref Başkanı Hüseyin N. Çomu’nun “Alın terinizle akıl teriniz birleşsin” cümlesiyle başlayan baba nasihatleri ise şöyle sıralanıyor:

l Para kazanılır, gönül kazanmaya çalışın.

l Devletiniz varsa var olabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın.

l Sürdürülebilirliğe, kirletilmeyen doğaya odaklanın.

l Markalaşmanın önemini aklınızdan çıkartmayın.

l Tüm insanlığa fayda sağlayacak hamleleri hedefleyin.

l Katma değerli ürünler üretin, dünya pazarlarına Türk Malı kalitesini gösterin.

l Eğer nasıl doldurabilirim diye bakıyorsanız bardağın boş tarafını görmenizde sıkıntı yok.

l Ayakları yere sağlam basan bir cesaret anlayışınız olsun.

l Koruğun ancak sabırla üzüm olabildiğini unutmayın.

l En az bir sivil toplum kuruluşunda görev yapın.