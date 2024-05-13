Baba mesleğini sürdürmek için köy köy geziyor!

Van’ın İpekyolu ilçesinde ikamet eden Mehmet Ataklı isimli esnaf, baba mesleğini sürdürerek köylerden topladığı eski eşyaları harmanlayıp satışa sunuyor.

İpekyolu ilçesinde ikamet eden Mehmet Ataklı, baba mesleği olan antikacılığı sürdürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kahvaltıcılar Sokağı’nda kurduğu dükkanda bir yandan antika eşya satan Ataklı, bir yandan da Van’a has olan savat gümüşçülüğün yaygınlaşması için yeni tasarımlar elde ediyor. Çocukluğundan beri kardeşleriyle birlikte babalarının yanında antika eşyalar sattığını ifade eden Ataklı, babasının vefatından sonra kardeşleriyle birlikte işi üstlendiklerini söyledi. Babasının 1950 yılından itibaren antika işiyle uğraştığını aktaran Ataklı, bu sayede birçok tarihi eseri de Van Müzesi’ne kazandırdıklarını söyledi. Genel olarak nümismatik para üzerine çalıştıklarını aktaran Ataklı, “Osmanlı koleksiyonu, Van savatlı gümüş eşyalarını alıp satıyoruz. Türk parası, Osmanlı parası, madalyaların yanı sıra kendi çalışmamız olarak Van’a özgü olan savat işçiliğini yapıyoruz. Bu savat işçiliği Van’da meşhurdu. Osmanlı padişahlarının savat gümüşünü Van’da yapıp devlet büyüklerine hediye ettiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra savatın saray eşyası olarak da kullanıldığını biliyoruz” dedi.

Van’da eskiden 70-80 arasında gümüş atölyesinin olduğunu ancak gelinen çağda çok az sayıda atölyenin devam ettiğini belirten Ataklı, “Tuşba, 400 seneye yakın Urartulara başkentlik yaptı. Urartularda maden işçiliği çok hat safhadaydı. Bütün Anadolu’ya maden işçiliği Urartulardan aşılandı. Bizde Urartu takıları ile savat takılarını harmanlayıp yeni takılar ortaya çıkarıyoruz. Bazılarını kendimiz düzenliyoruz bazılarını da köylerden topluyoruz. Yasal olan şeyleri alıyoruz, yasal olmayanları müzeye teslim ediyoruz. Rahmetli babam müzeye çok eşya kazandırdı. Hatta bazı kitaplarda babamın ismi bile geçmiştir” ifadelerini kullandı.

Van’da gittikçe azalan savat gümüşçülüğün tekrar yaygınlaşması için çalışmalarının başlatıldığını ifade eden Ataklı, “Savat denildiğinde akla Van geliyor. Özellikle son zamanlarda savat gümüşçülüğün tekrar yaygınlaşması için çalışmalar başlatıldı. Van YYÜ’de bu yönde bölüm açılarak yeni elemanlar yetiştiriliyor. İnşallah daha iyi de olacağız. Biz de burada kendi çapımızda kolye, yüzük, teşbih ve bileklikler yapıyoruz. Ayrıca sipariş üzerine de çalışmalarımız var. Genelde burada satıyoruz ama Van’da takı alıp yurt dışına götürenler de var” diye konuştu.