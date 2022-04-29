"Baba beni Iğdır'ın gavatı yaptın!" Böyle rezillik görülmedi

Iğdır'da, cinsel istismarda bulunduğu Aleyna Ağgül'ü baskı ve tehditlerle intihara sürükleyen işadamı Gökhan Argın, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 43 yaşındaki işadamının, başka genç kızları da mağdur ettiği ortaya çıktı.

Dava dosyasına da giren, oğlu tarafından Gökhan Argın'a gönderilen mesajlarda, "Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin. Beyza K. desem iyi bilirsin. Allah senin belanı versin" ifadeleri dikkat çekti.

İddialara göre işadamı Gökhan Argın, para ve pahalı hediyelerle kandırdığı bazı genç kızları ağına düşürdü. Ardından da birlikte alkol alarak cinsel istismarda bulundu. Maddi gücü ve ağırlığını kullanan Argın, benzer birçok olayın üstünü kapattı.

Küçüklerden elini çek!

Göktürk Argın'ın babasına attığı mesajlar da iddiaları kanıtlar nitelikte. Dava dosyasında da yer alan ve Aleyna'nın intihar ettiği saatlerde baba-oğul arasındaki mesajlaşmalarda, Beyza isimli kızın adı geçiyor. Yazışmada babasına beddua edip "Küçüklerden elini çek" diyen ve özür dilemesi gerektiğini söyleyen Göktürk Argın, Iğdır'ı terk edeceğini söylüyor.

Korkudan konuşamıyorlar!

Ağgül ailesinin avukatı Sedat Karaoğlan da birçok mağdurun olduğunu düşündüklerini belirtti. Karaoğlan şunları söyledi: "Tespit edilen bir kız var. Gökhan Argın'ın oğlu Göktürk Argın'ın Beyza isimli arkadaşı. Iğdır'ı terk etmişler. Kıza ulaştık. Ancak Gökhan Argın'dan çok korktuğu için hiçbir şekilde müdahil olmadı. Iğdır'dan, bu yaşadıkları nedeniyle gittiğini biliyoruz. Korktuğu için anlatmıyor. Beyza gibi kanıtlanmamış ama iddia niteliğinde de bir sürü kız var. Bu insanların da artık çıkıp haklarını araması, dosyaya da cinsel saldırı suçunun eklenmesi gerekiyor. Çünkü sadece Aleyna'yı intihara sürükleme suçu yok. Bunun için istinafta başvurularımız olacak."

'Lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun!'

Oğlu Göktürk Argın'ın babasına üst üste yazdığı mesajlar şöyle:

- Benim lise arkadaşlarıma kadar yazıyorsun. Beni bu şehirde kavat ettin.

- Beyza K. desem iyi bilirsin.

- Allah senin belanı versin. İki sene önce yazdığının haberi şimdi bana geliyor.

- Sen beni namussuz ettin.

- Allahsız.

- Gidip benim ev arkadaşımın sevgilisini okuldan sordurdun.

- Benim takıldığım kızla takıldın.

- Ulan ben gideceğim bu şehirden.

- Özür dileyip yakışanı yap.

- Dünya kadar paran var. Git, istediğini çıkar gazinodan.

- Küçüklerden el çek.