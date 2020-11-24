Bab halkı, Türkiye'nin desteğiyle temiz içme suyuna da kavuştu

BAB (AA) - ÖMER KOPARAN/ETHEM EMRE ÖZCAN - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Bab ilçesinde yaşayan en az 150 bin sivil, Türkiye'nin desteğiyle yürütülen çalışmalar sonucunda temiz içme suyuna kavuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Bab ilçesindeki önemli sorunlardan biri olan su sıkıntısı, yoğun ve kapsamlı çalışmalar sonucu son buluyor.

Türkiye'nin desteğiyle kurulan yerel meclisler, ilçe merkezi ve çevresindeki Biza'a ve Kabbasin beldelerindeki su şebekesini ve altyapıyı yenileyerek önemli bir işe imza attı.

Proje kapsamında yer altı su kaynaklarından istifade edilmek üzere eşilen kuyulardan temin edilen temiz içme suyu, kent merkezinde tadilatı tamamlanan 10 bin metreküplük depoda muhafaza ediliyor.

Su sayaçları taktıran aileler, vanaların açılmasıyla dün, temiz ve güvenilir suya kavuştu.

Yerel meclis binalarına su abonelikleri için başvuranlar, daha önce dışardan tankerlerle satılan suyun metreküpüne 12 TL yerine 6 TL ödeyecek.

Aboneliklerin tamamlanmasıyla, en az 150 bin sivilin yaşadığı Bab kent merkezi ve çevresindeki bölgelerde, su sıkıntısının tamamen ortadan kalkması bekleniyor.

Bab ilçesinin kuzey kırsalındaki Çobanbey beldesi ve çevresindeki köylerde de yakın zamanda benzer projeler hayat geçirilerek halkın temiz içme su ihtiyacı karşılanmıştı.

- "Bab'ın bazı mahallelerine su vermeye başladık"

Bab Yerel Meclis Başkanı Muhammed Heysem Şehabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin desteğiyle Bab'ın bazı mahallelerine su vermeye başladık." dedi.

Şehabi, önemli bir projeye imza attıklarının altını çizerek "İlçe merkezindeki diğer mahallelere de su vermeye başlayacağız. Bab halkı, su sayaçlarını evlerine taktırmasıyla 6 TL'den başlayan fiyatlarla şebeke suyuna kavuşacaktır. Bab halkına hayırlı olsun." diye konuştu.

- "Saatlerce susuz kalıyorduk"

Bab sakinlerinden Muhammed Akil, daha önce tankerlerden su satın aldıklarını belirterek "Elhamdülillah ilk şebeke suyuna kavuşanlardanım. Çok şükür tankerle uğraşmak gibi bir durum kalmadı. Su evimize ulaştı. Yerel meclisin çalışmalarından çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Sivillerden Muhammed Neccar ise şebeke suyuna kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Neccar, "Daha önce tankerlerden su alıyorduk suyun ne zaman biteceğini bilmiyorduk. Depoladığımız suların bitmesiyle birlikte saatlerce susuz kalıyorduk. Su tankerinin gelmesini bekliyorduk. Artık bu dert kalmadı. Elhamdülillah meclis evimize kadar suyumuzu ulaştırdı. Daha önce suyun metreküpüne 12 Türk lirası öderken şimdi ise yarı fiyatına alıyoruz. Esed rejimi ve terör örgütlerinin yerle bir ettiği su şebekesini meclisimizin ekipleri tamir etti." değerlendirmesinde bulundu.

- Esed rejimi Bab'ın suyunu kesmişti

Bab ilçe merkezi ve çevresindeki yerleşimler, iç savaş öncesi içme suyu ihtiyacının büyük kısmını Fırat Nehri üzerinden taşınan hatlarla karşılıyordu.

Ancak Mayıs 2017 Esed rejimi, Bab ilçesinin doğusundaki Hafsa bölgesini ele geçirmesinin ardından ilçeye giden suları kesmişti.

DEAŞ sonrası Bab ve çevresindeki evlerine dönen siviller ise bu süre içerisindeki karşılaştıkları sorunu, ilçeye tankerlerle taşınan suyu satın alarak aşıyordu.

Tarıma elverişli arazilere sahip Bab ilçesinde rejimin suları kesmesiyle çiftçiler de büyük zarar gördü.