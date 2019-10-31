B12 eksikliği kişilerin hayatını olumsuz etkiler. Çağımızın vebalarından birisi olan B12 eksikliği, ülkemizde oldukça fazla görülmektedir. B12 içeren gıdalardan zengin diyetimize rağmen bu eksikliğin genetik yanları da vardır. Basit bir kan testiyle tanısı koyulabilir. B12 eksikliği belirtileri maalesef hemen ortaya çıkmayabiliyor. Çeşitli araştırmalar birçok hastalıkla ilişkisini ortaya koydu. Tansiyonumuz düşerse bayılırız, ancak düşük B12 düzeyleriyle uzun süreler geçirebiliriz. Peki, B12 vitamini normal değeri kaçtır?

B12 vitamini normal değeri kaçtır?

Prof.Dr. Osman Müftüoğlu'nun B12 vitamini ile ilgili açıklaması şu şekildedir:

B12 seviyelerinin doğru rakamları üzerinde ciddi bir bilgi kirliliği var. Ölçümleri yapan laboratuvarlar alt sınır olarak 200 pg/ml değerini kabul ediyorlar.

Bu değerleri dikkate alan hekimler de B12 rakamları 200-300 civarında olanlara “B12 takviyesi kullanmanız gerekmez” önerisinde bulunuyorlar.

Peki doğrusu ne? “Optimal” yani “güvenli” alt sınır 500 olmalı. B12’nin mitokondrilerde ve hücre sinyalizasyon sistemlerinde yapması gereken işi yapabilmeleri, “metilasyon” gibi çok ama çok önemli bir görevi hakkıyla başarabilmeleri, bedenin hiçbir hücresinin B12 eksikliği sorunu yaşamaması için, B12 seviyeleri 500-700 pg/ml aralığında tutulmalı.

700-800 rakamları tercih edilmelidir. Bu değerler özellikle homosistein yükselmesine engel olarak metilasyon döngüsünün doğru dürüst çalışabilmesine destek olmak için de vazgeçilmez bir zorunluluktur.

Hedefiniz B12’nizi 700’den, homosisteininizi 10’dan düşük tutmak olsun.

B12 vitamini eksik olursa ne olur?

Özellikle sinir sistemi ve beyin için geri döndürülemez ve potansiyel olarak ciddi hasarlara neden olabilir.

B-12 vitamininin normalden biraz daha düşük seviyeleri bile depresyon, konfüzyon, hafıza problemleri ve yorgunluk gibi semptomları tetikleyebilir. Bununla birlikte, bu semptomlar tek başına B-12 vitamini eksikliğini teşhis etmek için yeterince spesifik değildir.

B-12 vitamini eksikliğinin diğer belirtileri kabızlık, iştah kaybı ve kilo kaybıdır.

Semptomlar arttığında, ellerde ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma gibi nörolojik değişiklikler olabilir. Bazı insanlar dengesini sağlamakta.

Bebekler, yüz titremeleri, refleks problemleri, beslenme zorlukları çekebilir. Eksiklik tedavi edilmezse nihai büyüme problemleri gibi olağandışı hareketleri gösterebilir.

Kalıcı sinir ve beyin hasarı olabilir. Yetersiz B-12 vitamini olan bazı insanların psikoz, mani ve demans gelişme riski daha yüksektir.

Yetersiz düzeyler anemiye yol açabilir. Aneminin en sık görülen semptomları yorgunluk, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışlarıdır.