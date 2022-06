B12 vitamini hangi besinlerde bulunur? B12 vitamini eksikliği belirtileri

İnsanların vücuduna alması gereken birçok vitamin bulunmaktadır. Bu vitaminler sağlık açısından çok önemli olmaktadır. Sağlıklı bir hayat sürmek için dikkat etmeniz gerekenler bulunmaktadır. Yararlı vitaminleri mutlaka düzenli olarak almanız gerekir. B12 Eksikliği nedir, nelere yol açar? B12 Eksikliği neden kaynaklanır? İşte, merak edilen tüm detaylar.

B12 Vitamini Eksikliği

Vücut içerisinde B12 vitamini seviyesi çok azaldığında ortaya çıkan duruma B12 eksikliği denilir. Bu durum geri döndürülemez nörolojik sorunlara yol açabilir. İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabilir ve fazla, istenmeyen kısmını idrar ile dışarı atar.

B12 vitamini hayvan etinde doğal olarak bulunur ve sağlıklı bir diyetle B12 eksikliği belirtilerinden kolayca kaçınmak mümkündür. Ancak çeşitli nedenlerle et tüketmeyen insanlar ek B12 vitamini takviyesi alabilirler. Bu vitamin endüstriyel olarak sadece bakteriyel fermantasyon sentezi ile üretilebilir.

B12 Vitamini Nedir?

B12 vitamini suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir. Kobalamin, B12 vitamininin bir diğer adıdır. B12 vitamini, en büyük ve yapısal olarak en karmaşık vitamindir.

Vitaminler genel olarak ya vücut tarafından hiç üretilmeyen ya da olumsuz sağlık sonuçlarını veya hastalıkları önlemek için yetersiz miktarda üretilebilen temel besinlerdir. Bu sebeple uygun beslenmeyle ve sadece tıbbi açıdan gerekli olduğu durumlarda vitamin takviyeleriyle vücuda vitamin sağlamak gereklidir.

B12 Vitaminin Faydaları Nelerdir?

B12 vitamini, beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmesi için çok önemlidir. Ayrıca alyuvarların oluşumunda önemli bir rol oynar. DNA'nın oluşturulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur.

Vücuttaki hemen her hücrenin metabolizması, yağ asitlerinin sentezinde ve enerji üretiminde rol oynayan B12 vitaminine bağlıdır. B12 vitamini, insan vücudunun folik asidi emmesine yardımcı olarak depolanan enerjinin salınmasını sağlar.

İnsan vücudu hemen her dakika sürekli milyonlarca alyuvar hücresi üretir. Bu hücrelerin çoğalması için B12 vitamini gereklidir. B12 vitamini seviyeleri çok düşükse alyuvar hücrelerinin üretimi azalır. Alyuvar hücresi sayısının düşmesi düşerse anemiye yol açar.

Yapılan araştırmalar sonucunda 14 yaş üzerindeki bireylerin günde 2, 4 mikrogram (mcg) B12 vitamini tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Hamile kadınlarda bu miktar 2.6 mikrogram iken anne sütü ile bebek emziren kadınlarda bu miktar 2.8 mikrograma çıkmaktadır. Aşırı B12 vitamini alımı toksik veya zararlı nitelikler göstermemiştir. Bununla birlikte vitamin takviyesi almaya başlamadan önce her zaman doktora başvurulmalıdır.

B12 Eksikliği Nelere Yol Açar?

B12 vitamini, vücutta az miktarda da olsa depolanabilen vitamindir. Bu vitamin eksik olduğu zaman kişilerde bazı problemler olmaktadır. Bu problemlerin ortadan kalkması için B12 takviyesi yapmak gerekmektedir.

B12 eksikliği, yeterli besin alınmadığı veya yanlış beslenme sonucunda ortaya çıkmaktadır. İnsan vücudunda yeterli miktarda B12 olmadığı zaman bu vitamin eksik kalmaktadır. Bu vitamin birçok nedenden dolayı vücutta bulunmayabilir. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda vardır.

B12 Eksikliği Nelere Yol Açar;

- B12 vitamini eksikliği öncelikle kansızlığa yol açmaktadır. B12 vitamini yönünden eksik olan kişiler kansızlık yaşayabilir.

- B12 vitamini eksik olan kişilerde erken yorulma görülmektedir. Bu kişiler gün boyu kendini halsiz ve güçsüz hissedebilir. Özellikle göz kararması ve çarpıntı sıklıkla görülmektedir.

- B12 vitamini eksikliği görülen kişilerin kollarında ve bacaklarında karıncalanma görülmektedir.

- Yaşlı kişilerde ise hafıza kaybı görülme ihtimali bulunmaktadır. Bu yüzden b12 vitamini oldukça önemlidir.

Kadın ve erkek fark etmeden birçok kişide b12 eksikliği zaman zaman ortaya çıkabilir. Bu vitaminin eksik olduğu durumlarda ilk yapılması gereken besin takviyesi olmalıdır. Bu takviye ile b12 vitamini dengesi sağlanabilir. Tabi bazı durumlarda birçok hastalık bu eksikliği neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda da ilaç tedavisi yapılması gerekir.

B12 Eksikliği Neden Kaynaklanır?

B12 eksikliğinin birçok nedeni bulunmaktadır. Bu nedenlerin ortadan kaldırılması için çeşitli tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemler ile b12 vitaminini düzenleyebilirsiniz. B12 eksikliği olan kişilerin düzenli beslenmesi çok önemlidir.

- Yetersiz ve sağlıksız beslenme b12 vitamini eksikliğine yol açabilir. Özellikle B12 eksikliği kırmızı et ve Balık tüketiminin az olmasından kaynaklanabilir.

B12 Vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

B12 vitamini, vücudumuzda üretilmeyen ve dışarıdan alınması gereken önemli bir vitamindir. Ayrıca suda çözünen bir vitamin olduğu için vücut, ihtiyacı kadarını kullanır ve fazlasını idrar yolu ile atar. Kullanılan B12 vitaminin sinir sisteminin desteklenmesinden kas sağlığının iyileştirilmesine, enerji üretiminden kırmızı kan hücresi üretimine kadar birçok fonksiyonu vardır.

B12 vitaminini besinler yolu ile alabileceğimiz gibi eksiklik durumlarında gerekli miktarı karşılayabilmek için B12 vitamini takviyesi ile de alabiliriz. B12 vitaminini besinler yoluyla almak istediğimizde ise aklımıza en çok “B12 vitamini nelerde var?”, “B12 vitamini hangi besinlerde bulunur?” soruları gelir. Bu sorulara yanıtlar bulabilmek için okumaya devam edin.

B12 vitamini çoğunlukla et ve süt gibi hayvansal ürünlerde bulunur. Bu nedenle, özellikle vejetaryen ya da vegan beslenen bireylerde sıklıkla B2 vitamin eksikliği ve buna bağlı olarak unutkanlık ya da kansızlık gibi durumlar ortaya çıkar. Eğer vejetaryen ya da vegan besleniyorsanız günlük alım dozları ayarlanmış olan B12 takviyesi alabilirsiniz.

B12 vitamini içeren besinler incelendiğinde et, balık, kümes hayvanları, süt ve süt ürünleri, yumurta gibi hayvansal ürünler karşımıza çıkar. Bu da B12 vitamininin genellikle bitkisel ürünlerde bulunmadığını gösterir. Vejetaryenlerin diyetine destek amaçlı takviye edilmiş kahvaltılık tahıllar, yüksek biyoyararlanımı olan, kolayca bulunabilen B12 vitamin kaynaklarıdır. Aşağıda bazı B12 vitamini içeren gıdaları bulabilirsiniz.

B12 vitamini eksikliğinin belirtileri arasında aşağıdakiler yer alır:

Unutkanlık.

Kalp çarpıntısı

Güçsüzlük.

Duygu durum bozuklukları (depresyon ve aşırı sinirlilik hali)

Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu.

Üşüme.

Halsizlik.

Yorgunluk.

B12 İçeren Besinler Nelerdir

Kırmızı et

Kırmızı et insan sağlığı için mükemmel bir besin kaynağıdır. B12 vitamini olan yiyecekler açısından kırmızı et oldukça zengindir. Yaklaşık 190 gr’lık bir porsiyon günlük B12 vitamini alım miktarının %467’sini karşılayabilir. Kırmızı et sadece B12 değil ailenin diğer üyeleri olan B2, B3, B6 vitaminleri, çinko ve selenyum mineralleri açısından da zengindir. Kırmızı etten B12 için yüksek oranda verim elde etmek isterseniz kızartma yapmak yerine ızgarada ya da fırında pişirmeniz önerilir.

Karaciğer ve böbrek gibi sakatatlar

Sakatatlar en besleyici gıdalar arasında yer alır. Özellikle kuzu karaciğeri ve böbreği B12 vitamini olan besinler arasında en zenginlerindendir. Ortalama olarak 100gr’lık bir kuzu karaciğeri porsiyonunun günlük alınması gereken B12 vitamininin %3,57’sini karşıladığı bilinir. Sığır veya dana karaciğerinin ise yine günlük alım ihtiyacının %3’ü kadarını karşılar.

Balık ve diğer deniz ürünleri

Midyelerin minik besin depoları olduğu söylenir. Güçlü bir antioksidan olarak geçmelerinin yanı sıra B12 ve demir açısından da zengin oldukları bilinir. 20 adet küçük midye günlük B12 vitamini ihtiyacının %7 kadarını karşılayabilir. Küçük tuzlu su balığı olan sardalya da B12 vitamini açısından zengin bir kaynaktır. Sıklıkla tüketilen ton balığının derinin hemen altında bulunan koyu renkli kaslarında ve alabalık da B12 vitamini olduğu bilinir.

Süt ve süt ürünleri

Yoğurt, peynir gibi ürünler B12 açısından zengindir. 240 ml’lik tam yağlı süt günlük B12 vitamin alımının %46’sını karşılar. Peynirin 22 gramı için bu değer %28 bilinir. Araştırmalarda süt ve süt ürünlerini yeterli düzeyde tüketen kişilerin B12 düzeylerinin balık tüketenlere göre daha iyi olduğu da bilinir.

Yumurta

B2 ve B12 Vitamini açısından zengin bir besin kaynağıdır. 100 grama denk gelen 2 büyük yumurta tüketiminin günlük B12 alımının yaklaşık %46’sını karşılar. Araştırmalarda yumurta sarısının beyazından daha yüksek oranda B12 vitamini içerdiğini ve sarı kısımdaki B12 vitamininin daha yüksek oranda emildiği görülmüş. Yumurtayı tüketirken her iki kısmında tüketilmesi önerilir.

B12 Vitamini Nasıl Kullanılır?

B12 vitamini olan yiyecekler tüketildiğinde ya da takviye edici gıda olarak alındığında midede doğal olarak sentezlenen intrinsik faktör adı verilen madde ile birleşerek bağırsaklardan emilimi sağlanır. Eğer genetik olarak bu faktörü salgılayamıyorsak hangi yol ile alırsak alalım B12 vitamini seviyelerini yükseltmek pek mümkün değildir. Bu durumda ise B12 vitamini içeren takviyelerin farklı teknolojilerle üretilmiş çeşitleri tercih edilebilir. Örneğin; dilaltı tabletleri dilin altındaki kılcal damarlar aracılığı ile direkt kan dolaşımına katılım sağladığı için kullanılabilir. Yine sprey formlar olduğu gibi ileri derece de eksiklik olan bireylerde hekim kontrolünde enjeksiyon yoluna gidilebilir.

Tüm vitamin mineral takviyelerinde olduğu gibi B12 vitamini kullanılırken de önemli olan uzun süreli ve düzenli kullanımdır. Eğer unutkanlık, yorgunluk, halsizlik gibi belirtileriniz var ise B12 vitamini eksikliğinden şüphelenebilir, bir kan tahlil ile eksikliğiniz olup olmadığını öğrendikten sonra uygun olan günlük kullanım dozu, hangi formda kullanmanız gerektiği, kullanım süresi gibi bilgilere ulaşabilmek için bir sağlık profesyoneline danışabilirsiniz.