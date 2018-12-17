B12 vitamini eksikliği nelere sebep olur?

Yorgunluk, düşük B12 vitamini düzeylerine sahip kişilerin en sık görülen semptomudur. Ancak, yorgunluk, hemen hemen her sağlık durumunun bir işareti olabilir - ya da sadece yeterince uyumadığınız için! B12 eksikliğinin yorgunlukla beraber diğer belirtileri arasında karışıklık, kognitif bozukluk, uyuşukluk, karıncalanma yer alır.

B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİNİ NELERE SEBEP OLUR?

B12 vitamini eksikliğiniz; vücudunuz besinleri doğru bir şekilde ememediğinde ve sindirim sistemi ile ilgili başka sorunlarınız olduğunda, diyetinizde doğru besinleri alamadığınızda ortaya çıkabilir. Çoğu B12 hayvansal ürünlerden oluştuğu için, veganlar B12 eksikliği için risk altındadır. Crohn's ve çölyak hastalığı, kilo kaybı cerrahisi ve kronik alkolizm, bir kişinin ihtiyaç duyduğu besin maddelerini yeterince emebilme yeteneğini engelleyebilir. Yaşlılar da besin emiliminde ve yetersiz beslenmede daha fazla sorun yaşamaktadır.

YETERİNCE B12 ALMADIĞINIZDA NE OLUR?

B12 vitamini, vücudunuzun sağlıklı kırmızı kan hücrelerini oluşturmasına yardımcı olan kritik bir unsurdur. Eğer kronik B12 eksikliğiniz varsa, vücudunuz ihtiyacı olan kırmızı kan hücresi miktarını yapamaz, bu da anemiye neden olabilir.

EĞER ÇOK CİDDİ B12EKSİKLİĞİNİZ VARSA NELER OLUR?

B12 vitamini eksikliği olan çoğu insanın hafif bir problemi vardır. Ancak bazı durumlarda, B12 vitamini eksikliğinin ciddi sonuçları olabilir. Bazı ciddi durumlarda geri döndürülemez akıl karışması, hafıza kaybı ve bunama da dahil olmak üzere zihinsel sorunlar geliştirebilirsiniz. Düşük B12 seviyeleri de sinir hasarı ve anemiye neden olur ve kemiklerinizi zayıflatır.

EN İYİ B12 VİTAMİNİ KAYNAKLARI NELERDİR?

Et, kümes hayvanları ve deniz ürünleri gibi hayvansal ürünler ve süt, yumurta, yoğurt ve peynir gibi sütlü gıdalar en iyi B12 vitamini kaynaklarıdır. Bal, sebze ve meyveler gerçekten B12 vitamini kaynakları değildir, bu nedenle vegan diyetini takip eden insanlar yeterli olmayabilir. Bir vegan iseniz, B12 ile güçlendirilmiş bir kahvaltı gevreği yemeyi düşünün. Ayrıca, hamile ve emziren anneler için ve hatta vejeteryanlar ve sıkı vejeteryanlar için tavsiye edilen B12 ekini de alabilirsiniz.

Bazen B12 eksikliği, diyet dışındaki durumlardan kaynaklanır. Vücudunuz B12'yi düzgün bir şekilde ememezse, B12'nizi güvenli seviyelere taşımak için bir doktor yardımına ihtiyacınız olacaktır.

HANGİ İLAÇLAR B12 VİTAMİNİN EMİLİMİNİ ENGELLER?

Bazı antibiyotikler, antiasitler, bazı nöbet ilaçları, bazı diyabet ilaçları B12 vitaminin emilimini engeller.

B12 VİTAMİNİN GERİ ALINMASINI NASIL SAĞLARIZ?

Bazı insanlar için, vitamin takviyesi almak veya daha fazla hayvansal ürün (veya her ikisi de) tüketmek, B12 seviyelerini olması gereken yere geri getirmeye yardımcı olabilir. Ancak diğer insanların ciddi bir eksikliği olabilir ya da B12'nin düşmesine neden olan temel bir sağlık durumu olabilir.

Doktorlar bir B12 eksikliğini çeşitli şekillerde tedavi edebilir. Semptomlarınız hafif veya ılımlı ise, günde bir kez aldığınız bir B12 ilavesiyle başlayabilirsiniz; haftalık olarak kullanılan bir B12 vitamini spreyi işinizi görebilir veya daha az sıklıkta B12 vitamini enjeksiyonları ile bu sorunu çözebilirsiniz.