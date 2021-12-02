B12 eksikliğine ne iyi gelir?

B12 eksikliği kansızlığa neden olabilir. Pernisiyöz anemi olarak tanımlanan kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kapasitesinde azalma, çabuk yorulma ve halsizlik, konsantrasyon bozuklukları ve göz kararması gelişebilir.

b12 vitamini iyi gelen yiyecekler

Mercimek, pancar, brokoli, ıspanak, barbunya, bezelye, taze fasulye, maydanoz. Ayrıca B12 eksikliğine iyi gelen kuruyemişler de bulunmaktadır. Örneğin; Ceviz, Badem, Fındık gibi birçok kuruyemişin içerisinde de birçok vitamin bulunmaktadır.

B12 Vitamini Eksikliğinin Belirtileri

Unutkanlık.

Kalp çarpıntısı

Güçsüzlük.

Duygu durum bozuklukları (depresyon ve aşırı sinirlilik hali)

Dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu.

Üşüme.

Vücudun B12 vitamini ihtiyacı günlük 2-3 mcg'dir. Hamilelerde ve emzirenlerde günlük B12 vitamini ihtiyacı miktarı daha fazladır. B12 vitamininin miktarı testlerde 200 pg/mL ile 800 pg/mL arasında olması beklenmektedir. 200 pg/mL altındaki B12 vitamini düşük kabul edilmektedir.