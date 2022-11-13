B 12 vitamini eksikliği belirtileri: B12 vitamin nelerde var? B12 eksikliği olanlar ne yememeli? B12 eksikliği ne kadar sürede düzelir? Doğal tedavi

Vitamin

İlk defa 1912 yılında Polonyalı bir biyokimyacı olan Casimir Funk tarafından kullanılan vitamin sözcüğü, yaşam için gerekli amin anlamına gelir. Yağda eriyen ve suda eriyenler olmak üzere ikiye ayrılan vitaminler insan bedeni için hayati önem taşır. Suda eriyen vitaminler arasında en dikkat çeken vitamin grubu B vitaminleridir. Tiamin (B1), riboflovin (B2), niasin (B3), B5 pantotenik asit (B5), pridoksin (B6), biyotin (B7), kobalamin (B12) ve folik asit olmak üzere toplam 8 adet B grubu vitamin vardır. B12 vitamini suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir.

B12 Vitamini Eksikliği

Vücut içerisinde B12 vitamini seviyesi çok azaldığında ortaya çıkan duruma B12 eksikliği denilir. Bu durum geri döndürülemez nörolojik sorunlara yol açabilir. İnsan vücudu dört yıl yeterli olacak kadar B12 vitaminini depolayabilir ve fazla, istenmeyen kısmını idrar ile dışarı atar.

B12 vitamini hayvan etinde doğal olarak bulunur ve sağlıklı bir diyetle B12 eksikliği belirtilerinden kolayca kaçınmak mümkündür. Ancak çeşitli nedenlerle et tüketmeyen insanlar ek B12 vitamini takviyesi alabilirler. Bu vitamin endüstriyel olarak sadece bakteriyel fermantasyon sentezi ile üretilebilir.

B12 Vitamini Nedir?

B12 vitamini suda çözünebilen, DNA sentezinde, yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisindeki hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür.

Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve alyuvarların üretimi için gereklidir. Kobalamin, B12 vitamininin bir diğer adıdır. B12 vitamini, en büyük ve yapısal olarak en karmaşık vitamindir.

Vitaminler genel olarak ya vücut tarafından hiç üretilmeyen ya da olumsuz sağlık sonuçlarını veya hastalıkları önlemek için yetersiz miktarda üretilebilen temel besinlerdir. Bu sebeple uygun beslenmeyle ve sadece tıbbi açıdan gerekli olduğu durumlarda vitamin takviyeleriyle vücuda vitamin sağlamak gereklidir.

B12 eksikliği iğnelerine, ilaçlara, kısacası o kimyasal sentetik takviyelere gerek kalmadan; yararlı besinlerden faydalanalım. Vereceğimiz tarif yalnızca B12 eksikliği olanlar değil tüm ev halkı tüketebilir...

Tamamen doğal ve leziz bu tarifi kullanmaya başladıktan sonra gün gün B12 değerleriniz artıyor ve en geç 1-2 ay sonunda B12 vitamin değerlerinizi ölçtürdüğünüzde B 12 eksikliğinden eser kalmayacak. B12 iğnelerine, ilaçlara, kısacası o kimyasal sentetik takviyelere gerek kalmadan; Allah-u Teala’nın bizlere nasip ettiği nimetten faydalanalım.

Yalnızca B12 eksikliği olanlar değil tüm ev halkı tüketebilir, tüketmesi faydalıdır.

Gerekli Malzemeler

Bir orta boy kırmızı lahana

Bir çorba kaşığı kaya tuzu

Yarım çay bardağı elma sirkesi

B12 Vitamini Eksikliği İçin Kür Nasıl Yapılır?

1 orta boy kırmızı lahanayı ince doğrayın, üzerine 1 yemek kaşığı tuz döktükten sonra bir kasede hafif karıştırın.

Karışımı bir kavanoza doldurun karışım su salmaya başlayacak bekleyin. 2 saat sonra kavanozun üstüne yarım çay bardağı ev yapımı elma sirkesi koyun. (Sirke sevmiyorsanız yerine su koyabilirsiniz) mecburi değil, ama sakın hazır sirke koymayın.

Ağzını kapatıp buzdolabında 5 gün bekletin.

5. Günden itibaren her gün iki üç kaşık tüketin, salatalarınıza da ilave edebilirsiniz hem suyu hem kendisi şifadır.

B12 eksikliği ne kadar sürede düzelir?

B12 eksikliği tedavisi oral (ağızdan) ve parenteral (enjeksiyon yoluyla) olarak yapılabilir. Oral tedavi; günde 250-1000 mcg (mikrogram) olacak şekilde 1 hafta süreyle her gün, sonra 2 hafta süreyle haftada 2 gün şeklinde daha sonra da haftada 1 kez 1-2 hafta süreyle verilir.

B12 vitamini nelerde var? Bazı besinler B12 vitamini açısından zengindir. Başta ciğer olmak üzere kırmızı et, balık (özellikle uskumru), süt, peynir, yoğurt, kefir, yumurta (özellikle yumurta sarısı), midye-istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri, beyin böbrek gibi sakatat türleri bol miktarda B12 vitamini içerir.

B12 Vitaminin Faydaları Nelerdir?

B12 vitamini, beynin ve sinir sisteminin normal işlevini sürdürmesi için çok önemlidir. Ayrıca alyuvarların oluşumunda önemli bir rol oynar. DNA'nın oluşturulmasına ve düzenlenmesine yardımcı olur.

Vücuttaki hemen her hücrenin metabolizması, yağ asitlerinin sentezinde ve enerji üretiminde rol oynayan B12 vitaminine bağlıdır. B12 vitamini, insan vücudunun folik asidi emmesine yardımcı olarak depolanan enerjinin salınmasını sağlar.

İnsan vücudu hemen her dakika sürekli milyonlarca alyuvar hücresi üretir. Bu hücrelerin çoğalması için B12 vitamini gereklidir. B12 vitamini seviyeleri çok düşükse alyuvar hücrelerinin üretimi azalır. Alyuvar hücresi sayısının düşmesi düşerse anemiye yol açar.

Yapılan araştırmalar sonucunda 14 yaş üzerindeki bireylerin günde 2, 4 mikrogram (mcg) B12 vitamini tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Hamile kadınlarda bu miktar 2.6 mikrogram iken anne sütü ile bebek emziren kadınlarda bu miktar 2.8 mikrograma çıkmaktadır. Aşırı B12 vitamini alımı toksik veya zararlı nitelikler göstermemiştir. Bununla birlikte vitamin takviyesi almaya başlamadan önce her zaman doktora başvurulmalıdır.

B12 eksikliği ne yemeli?

B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı besinlerde bulunur.

Karaciğer, dalak gibi sakatatlar.

Midye, istiridye, karides gibi kabuklu deniz ürünleri.

Alabalık, ringa, uskumru ve ton balığı

Süt, yoğurt, peynir.

Yumurta B12 vitaminin en zengin kaynakları arasında yer alır.

B 12 eksikliği nasıl anlaşılır? B12 eksikliği yaşayanların yorumları

Yetersiz B12 vitamini de anemiye, yani kansızlığa neden olabilir. Aneminin en yaygın belirtileri arasında yorgunluk, nefes darlığı ve düzensiz kalp atışı bulunmaktadır. Anemi durumuna sahip bireyler dil ya da ağız ağrısı, beklenmedik kilo kaybı, soluk veya sararmış cilt, ishal ile adet sorunları ile karşılaşabilirler.

Dyt. Açıksöz, B12 vitaminin hangi besinlerde bulunduğuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“B12 vitaminin en çok bulunduğu besinler; kırmızı et, balık (özellikle uskumru ve ton balığı), süt, yoğurt, kefir, yumurta (özellikle sarısı), peynir altı suyu, ciğer, beyin, böbrek gibi sakatatlar ve kabuklu deniz ürünleridir.”

Dyt. Açıksöz, “B12 vitaminin önemini anlayabilmek için öncelikle nasıl bir yapıda olduğunu bilmek gerekir. Diğer B vitaminleri gibi suda çözünebilen bir vitamin olan B12 vitamini, farklı olarak az miktarda da olsa vücutta depolanabilir. Depo miktarının az olmasından dolayı eksikliğinin yaşanmaması için günlük ihtiyacın beslenme ile alınması gereklidir. Aynı zamanda kobalt minerali içermesinden dolayı genel olarak kobalamin de denilmektedir” diye konuştu.

SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİLEBİLİR

B12 vitamininden zengin besinlerin hayvansal kaynaklı besinler olduğunu söyleyen Dyt. Açıksöz, sadece bitkisel kaynaklı beslenen vegan kişilerde veya dengeli, düzenli bir beslenme modeli olmayan bireylerde bu vitaminin eksikliğine sık rastlandığını ifade etti. Dyt. Açıksöz, bu nedenle veganların ve yeterli hayvansal kaynak alamayan bireylerin düzenli B12 vitaminlerine baktırmaları ve doktor/diyetisyen önerisiyle gerektiğinde takviyelerini kullanmaları gerektiğinin altını çizdi.

Dyt. Açıksöz, B12 vitaminin hangi besinlerde bulunduğuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“B12 vitaminin en çok bulunduğu besinler; kırmızı et, balık (özellikle uskumru ve ton balığı), süt, yoğurt, kefir, yumurta (özellikle sarısı), peynir altı suyu, ciğer, beyin, böbrek gibi sakatatlar ve kabuklu deniz ürünleridir.”

FAYDALARI GÖZ ARDI EDİLMEMELİ

B12 vitaminin faydalarına değinen Dyt. Açıksöz, “Her hücre için gerekli olan B12 vitamini vücutta, özellikle beyin ve sinir sistemi üzerinde etkili olan bir vitamindir. Bunun yanında, DNA oluşturulması, düzenlenmesi, alyuvar üretimi, yeni sinir hücrelerinin oluşumu ve kendini yenilemesi, sağlıklı bir hafızanın oluşması, öğrenme ve anlama kabiliyetlerinin sağlanması gibi vücudumuz için pek çok yaşamsal işlevi bulunmaktadır. Protein metabolizmasının işlevi ve güçlü bir bağışıklık sistemi için de son derece önemlidir. Aynı zamanda folik asidin emilmesinde de görevleri olan bir vitamindir” şeklinde konuştu.

VİTAMİN EKSİKLİĞİNİN BELİRTİLERİ

B12 eksikliğinde oluşabilecek belirtileri açıklayan Dyt. Açıksöz “Vücudun pek çok metabolik işlevinde yeri olan B12 vitamini eksikliğinde ciddi sağlık sorunları meydana gelebilmektedir. Bu eksikliğin sebebi beslenmeyle yeterli B12 vitamini alınmaması olabilir. Bunun dışında, yeterli B12 vitamini alan ancak vücudunda vitaminin emilmesinde sorun yaşayan kişilerde de eksikliği ortaya çıkabilir. Özellikle sinir sistemi üzerinde etkili bir vitamin olduğu için eksikliği durumunda bazı sinir sistemi problemleri ortaya çıkmaktadır. Ellerde, ayaklarda uyuşma hissi, dengeyi bulmakta zorlanma, yürümede zorluk, çarpıntı, alyuvar üretiminin etkilenmesi sonucu anemi, unutkanlık, kronik yorgunluk ve depresyona eğilim görülebilir. Özellikle 65 yaş üzerinde bunama ve hafıza sorunları, soluk ve sararmış yüz, ishal/kabızlık, iştahsızlık, genel vücut ağrıları ve çocuklarda büyüme ve gelişmede gerilik en sık görülen belirtilerdir” açıklamasında bulundu.

ANEMİ HASTALIĞINI TETİKLEYEBİLİR

Dyt. Aybüke Açıksöz, B12 vitaminin eksik olması durumunda ortaya çıkabilecek hastalıkları şöyle sıraladı:

“Anemi: B12 vitaminin en önemli görevlerinden birisi olan alyuvar (kırmızı kan hücresi) üretimi B12 eksikliğinde olumsuz etkileneceği için megaloblastik anemi denilen bir anemi çeşidi ortaya çıkabilir.

“Demans ve hafıza problemleri: B12 vitamini eksikliği yaşayan özellikle 65 yaş üzeri yaşlılarda bunama, düşünme ve karar vermede güçlük, hafıza kayıpları gibi bilişsel sistemin etkilenmesi sonucu çeşitli hastalıklar görülebilmektedir.

“Ağız sağlığında sorunlar: Ağızda yanma hissi, kırmızı ve şişmiş dil (glossit), ağız ülserleri gibi ağız sağlığını etkileyen hastalıklara sebep olabilmektedir.

“Doğumsal anomaliler: Gebelik döneminde B12 eksikliği yaşayan annelerin bebeklerinde beyin gelişimi olumsuz yönde etkilenebilir ve bu durum bebekte çeşitli sinir sistemi rahatsızlıklarını beraberinde getirir. Doğumdan sonra bebeğin yetersiz B12 alması büyüme ve gelişme geriliğine sebep olur.

“Duygusal durum bozuklukları: B12 eksikliğinde vücudun duygu durumunu düzenleyen hormonlardan olan serotonin üretimi etkileneceği için sinirlilik, yorgunluk, isteksizlik ve ileri durumlarda depresyon görülebilen hastalıklar arasındadır.

“Gastrointestinal sorunlar: Mide bulantısı, iştahsızlık, kabızlık, ishal, gaz vb. gastrointestinal sorunları da beraberinde getirebilen B12 vitamini eksikliği kilo kaybına neden olabilmektedir.”

BESLENME ÖNERİLERİ

B12’den zengin beslenme önerilerine değinen Dyt. Açıksöz, “B12’den, vegan ya da vejetaryen olmayan bireylerde günlük yeterli miktarda hayvansal protein almak ve bunu öğünlere eşit bir şekilde bölmek B12 vitamini eksikliğine karşı korunmaya yardımcıdır. Günlük diyetlerde kırmızı et, balık, yumurta, süt ve süt ürünlerine yer vermek yeterli olacaktır. Ancak hayvansal kaynak alamayan bireylerde eksiklik oluşabilme riski yüksek olduğu için B12 vitamini ile zenginleştirilmiş ürünlerin kullanılması ve kan tahlilleri sonucunda doktor/diyetisyen önerisi ile kullanılabilen eczaneden temin edilen B12 tablet veya daha ciddi eksikliklerde enjeksiyon gibi takviyelerle desteklenmesi önemlidir. Bunun yanında, yeterli B12 vitamini alan ancak vücut tarafından emilimin azaldığı Crohn hastalığı, Çölyak gibi durumlarda ve mide asidini azaltan ilaç kullanan hastalar da B12 vitamini eksikliği için risk grubundadır” diyerek sözlerini noktaladı.