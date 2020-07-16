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Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan iş insanlarına Erzurum'a termal yatırım önerisi

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan: - "Aziziye, termal yatırım yönünden büyük potansiyeller barındırıyor ve kaplıca suyu bakımından zengin bir alana sahip. Yatırımcı iş adamlarımızın belki de tahmin edemeyecekleri düzeyde şifalı kaynaklarımız var. Kış turizmiyle entegreli bir termal yatırım yılın en az on ayı turizmcilere hitap edebilir"

Yeniakit Publisher
2020-07-16 14:36:23 -
Aziziye Belediye Başkanı Orhan'dan iş insanlarına Erzurum'a termal yatırım önerisi

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerine sahip olan ve termal turizmde de söz sahibi olmayı hedefleyen Erzurum'da, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan iş adamlarına termal yatırım önerisinde bulundu.

Aziziye ilçesindeki Ilıca Mahallesi'nde bulunan termal kaplıcalar, kış mevsiminde binlerce yerli ve yabancı turistin sabah kayak yaptıktan sonra yorgunluklarını atmak için kaplıca keyfi yaşamalarına imkan sunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, termal işletmesinin etrafında kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yapılan meydan, otopark ve yeşil alanlar büyük ölçüde tamamlandı.

Başkan Orhan, kentin önemli turizm potansiyelinin bulunduğunu belirtti.

Kayağın yanında kaplıca turizmini de geliştirmek istediklerini aktaran Orhan, "Belediye olarak butik otel tarzında hizmet veren termal otel ve kaplıcalarının yenilenmesi konusunda da sürekli çalışıyoruz. Aziziye, termal yatırım yönünden büyük potansiyeller barındırıyor ve kaplıca suyu bakımından zengin bir alana sahip. Yatırımcı iş adamlarımızın belki de tahmin edemeyecekleri düzeyde şifalı kaynaklarımız var. Yakın zamanda büyük bir kaplıca yatırımın temelleri atılacak. Kış turizmiyle entegreli bir termal yatırım yılın en az on ayı turizmcilere hitap edebilir. İş adamları gün gelecek yatırım yapmakta geç kaldıklarını dahi düşüneceklerdir. Zira termal potansiyellerimizin çok yakın bir zamanda keşfedileceğini biliyoruz." diye konuştu.

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