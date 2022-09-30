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Spor Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...
Spor

Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, görevini Ali Koç'a devrettikten sonra gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım uzun süre sonra görüldü. Spor yorumcusu Sinan Engin, Aziz Yıldırım ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Yıldırım'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Yeniakit Publisher
2022-09-30 16:41:00 -
Aziz Yıldırım'ın son hali şok etti! Sinan Engin paylaştı...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, görevini Ali Koç'a devrettikten sonra gözlerden uzak bir hayat sürüyordu. Geçtiğimiz aylarda bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım uzun süre sonra görüldü. Spor yorumcusu Sinan Engin, Aziz Yıldırım ile buluşmasından bir fotoğraf paylaştı. Yıldırım'ın değişimi dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de Şükrü Saraçoğlu'nun ardından en uzun süre görev yapan başkan olan Aziz Yıldırım, 2018 yılında görevini Ali Koç'a devretmesinin ardından medyadan uzak bir yaşam sürüyordu.

Geçtiğimiz mart ayında bypass ameliyatı geçiren Aziz Yıldırım, uzun süre sonra ilk kez görüntülendi.
Spor yorumcusu Sinan Engin, Fenerbahçe'nin eski başkanıyla buluşmasından bir fotoğraf paylaştı.

Engin, paylaşımına "Büyük başkan Aziz Yıldırım" notunu düştü.
Aziz Yıldırım'ın son hali ise şaşkınlık yarattı. Sarı - lacivertlilerin efsane başkanının oldukça kilo verdiği görüldü.

 


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