Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme
Süper Lig'de çok zor dönemler geçiren Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın ameliyat masasına yatacağı bildirildi.13 Aralık 2018 Perşembe 22:47
Eski Fenerbahçe muhabiri ve şimdi TRT Spor'da yorumculuk yapan Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler verdi.
Niğdelioğlu, Yıldırım'ın kalbinde 4 tıkalı damar tespit edildiğini belirterek, anjiyo ve stent tedavileri cevap vermezse Yıldırım'ın ameliyat masasına yatacağını dile getirdi.
Niğdelioğlu'nun mesajı şu şekilde:
Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım’a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş
Anjiyo ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış
Allah Şafi ismiyle şifa versin
Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah’tan diliyorum.
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