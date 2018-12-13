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Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme

Süper Lig'de çok zor dönemler geçiren Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın ameliyat masasına yatacağı bildirildi.

13 Aralık 2018 Perşembe 22:47
Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme

Eski Fenerbahçe muhabiri ve şimdi TRT Spor'da yorumculuk yapan Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Niğdelioğlu, Yıldırım'ın kalbinde 4 tıkalı damar tespit edildiğini belirterek, anjiyo ve stent tedavileri cevap vermezse Yıldırım'ın ameliyat masasına yatacağını dile getirdi.

Niğdelioğlu'nun mesajı şu şekilde:

Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım’a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş

Anjiyo ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış

Allah Şafi ismiyle şifa versin

Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah’tan diliyorum.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 22:47
  1. Aziz Yıldırım
  2. Fenerbahçe
  3. Ferudun Niğdelioğlu

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