Aziz Yıldırım'ın sağlık durumuyla ilgili kritik gelişme

Eski Fenerbahçe muhabiri ve şimdi TRT Spor'da yorumculuk yapan Ferudun Niğdelioğlu, Aziz Yıldırım'ın sağlık durumu ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Niğdelioğlu, Yıldırım'ın kalbinde 4 tıkalı damar tespit edildiğini belirterek, anjiyo ve stent tedavileri cevap vermezse Yıldırım'ın ameliyat masasına yatacağını dile getirdi.

Niğdelioğlu'nun mesajı şu şekilde:

Fenerbahçe Eski başkan Aziz Yıldırım’a yapılan tetkikler sonrası 4 damarının tıkalı olduğu tespit edilmiş

Anjiyo ve stent ile sonuç elde edilemez ise açık kalp ameliyatı olacakmış

Allah Şafi ismiyle şifa versin

Bir an önce sağlığına kavuşmasını yüce Allah’tan diliyorum.