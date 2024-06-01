Aziz Yıldırım’ın kurtuluş reçetesi bakın ne? O konuda devletle yeniden görüşme yapacak

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe için kurtuluş planını köşesine taşıdı. Yıldırım'ın, kulübün borçlarını kapatma stratejisini aktaran Güngör, yazısında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe’de başkanlığa aday olan Aziz Yıldırım, kulübün kurtuluş reçetesini açıkladı. 6 yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen kulübü şampiyon yapma hedefiyle göreve talip olduklarını söyleyen Yıldırım, kulübün bankalara olan borcunun faiziyle 4 milyar TL olduğunu, arsaları değerlendirerek, banka borçlarını tamamen kapatacaklarını söyledi.

Gazetecilerle bir araya gelen Yıldırım, kendi başkanlığı dönemi yapılanları anlatırken, kulübe 500 milyon eurodan daha fazla değerde mal varlığı kazandırıldığını belirterek, şöyle konuştu: “Şimdi ne kadar borç var? 12 milyar TL. Ali Koç benim kulüpten alacağım yok diyor ama faaliyet raporunda alacaklı yazıyor. Ali Koç döneminde Fenerbahçe’ye hiçbir mal varlığı katılmadı.

Bizim bıraktığımız bütün tesislerde bakım onarım adı altında bile işlem yapmıyorlar. Yapmak kolay bakmak daha zordur, o kısımda da yoklar.” Yıldırım, 6 senede kulübe 93 transfer yapıldığını, bu transferlere menajerlik ve UEFA ödemeleri haricinde 193 milyon euro ödeme yapıldığını da anlattı.

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Seçimi kazandıkları takdirde Fenerbahçe stadının kapasitesini büyüteceklerini anlatan Yıldırım, “60 bin kişilik olacak. İki kale arkası, bütün dış cephesi yeniden kaplanacak, aynı Real Madrid stadı gibi. Ses ve bütün oradaki kombineleri yeniden düzenleyeceğiz, seyircinin bundan sonra karaborsaya gidip bilet almamasını sağlayacağız. Derneklerden baskı yapılıyor, onları düzenleyeceğiz. Stat içerisinde kale arkasındaki koltukları kaldıracağız” diye konuştu. Stadyum projesinden Nihat Özbağı’nın sorumlu olduğunu anlatan Yıldırım, projenin Almanlar’a çizdirildiğini söyledi. Yıldırım, statın inşaatı sırasında maçların da oynanmaya devam edeceğini anlattı. Maliyetin ne olacağına dair sorulara da Yıldırım, şu yanıtı verdi: “Şu anda çalışıyoruz, biz stadı kiraladık. Ben kongre üyelerine soracağım, ‘biz mi yapalım’ diye…

Devletle yeniden kira konuşmalarını görüşmelerini yaparız. Beklediğimiz maliyetler çıkarsa 3-5 yılda maliyeti çıkar.” Fenerbahçe stadı, Topuk Yaylası, Faruk Ilgaz Tesisleri’nin kendi döneminde yapıldığını hatırlatan Yıldırım, “Ben ve arkadaşlarım diyorsak yaparız. 6 senedir konuşuyorlar, bir tane yaptıkları bir şey var mı? Boya yapmadılar yahu çivi çakmadılar” diye konuştu. Fenerbahçe Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun yanına yapılacak projeyle ilgili sürenin haziranda dolacağını, Murat Ülker ile konuştuğunu, ‘ne istiyorsan yaparsın’ dediğini anlatan Yıldırım, “Emlak Konut ile çalışmıştık. Kolej ve otel yapılacaktı. Gelirsek bu projeyi yapıp, kulübe 70 milyon euro kazandıracağız. Bir de devletten satın aldığımız kolej arsası var, o arsaya da 2 milyar TL fiyat biçmişlerdi. Bu ikisinden gelen parayla bankalara borcu kapatacağız” dedi."