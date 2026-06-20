Aziz Yıldırım, yıldız ismin biletini kesti

Fenerbahçe, kadro planlaması ve yabancı kontenjanında yer açma çalışmaları doğrultusunda radikal adımlar atmaya devam ediyor.

MUSABA İLE AYRILIK KARARI

Fenerbahçe, Sadettin Saran yönetiminin kadrosuna kattığı Hollandalı hücum oyuncusu Anthony Musaba ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Öte yandan Hollandalı oyuncunun İngiltere'ye dönüş yapabileceği belirtildi. Daha önce Sheffield Wednesday forması giyen Musaba'nın, Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüple görüşme halinde olduğu ifade ediliyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçen sezonun ikinci yarısında Fenerbahçe'ye transfer olan Musaba, sarı-lacivert formayla çıktığı 23 maçta 2 gol ve 6 asistlik katkı sağladı. Oyuncunun Fenerbahçe ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunuyor.