Aziz Yıldırım-Uğur Dündar kavgası büyüyor! Şimdi de bunu yaptı

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın kendisiyle ilgili yaptığı açıklamalara bu kez de köşesinden cevap verdi. CHP amigoluğundan vazgeçmeyeceğinin sinyalini veren Dündar, Sözcü gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Kumpas sürecinde Aziz Bey hakkında (…) birçok destek yazısı kaleme aldım, televizyonlarda coşkulu konuşmalar yaptım..

Kumpaslara karşı Fenerbahçe camiasının Aziz Yıldırım'ın çevresinde kenetlenerek sergilediği muhteşem direniş destanını anlattığım son yazım, 3 Temmuz 2022 günü, yani bir yıl önce, köşemde yer aldı.

Peki bunları yazdığım için pişman mıyım?

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Asla!..

(…) Neredeyse tek başına kaldığı gün yanında dimdik duran Uğur Dündar'a buğulu gözlerle bakıp minnettar olduğunu söyleyen, ancak önceki gün düzenlediği basın toplantısında; Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a engel çıkarmadığım, yoluna taş koymadığım için bana tehditler savuran Aziz Yıldırım'ı asla yalnız bırakmazdım!..

Çünkü bunları bir beklentiyle değil, doğru olduğuna inandığım için yapıyorum.

Doğruları ve ortak değerlerimizi savunmak, siyaset yapmak ise dün de bugün de sadece doğruları savunuyorum.”