Aziz Yıldırım sert çıktı: Onu bana değil, Ali Koç'a sorun!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği maçın ardından AK Parti eski milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?

Dün Aziz Yıldırım'la konuştuğunu belirten Değirmenci, “Bugün Aziz Yıldırım’a ayak üstü sordum; Başkan ne olacak bu Fener'in hali diye. 'Onu bana değil Ali Koç’ a sorun' dedi. Başkan kızgın.” ifadelerini kullandı.