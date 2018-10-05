Aziz Yıldırım sert çıktı: Onu bana değil, Ali Koç'a sorun!
Zor günler geçiren Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kendisine yöneltilen “Ne olacak bu Fener'in hali?” şeklindeki soruya, “Onu bana değil Ali Koç'a sorun” diyerek cevap verdi.05 Ekim 2018 Cuma 15:29
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Spartak Trnava'yı 2-0 yendiği maçın ardından AK Parti eski milletvekili adayı Yavuz Değirmenci, sarı-lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'la yaşadığı bir diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ne olacak bu Fenerbahçe'nin hali?
Dün Aziz Yıldırım'la konuştuğunu belirten Değirmenci, “Bugün Aziz Yıldırım’a ayak üstü sordum; Başkan ne olacak bu Fener'in hali diye. 'Onu bana değil Ali Koç’ a sorun' dedi. Başkan kızgın.” ifadelerini kullandı.
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