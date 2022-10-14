  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Aziz Yıldırım milletvekili mi olacak?
Aktüel

Aziz Yıldırım milletvekili mi olacak?

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık yapmasının ardından koltuğunu 2018 yılında Ali Koç'a devreden Aziz Yıldırım için geçtiğimiz günlerde çokça konuşulan bir iddia ortaya atılmıştı. 69 yaşındaki eski başkan için 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı şeklinde ortaya atılan iddia konuşulmaya devam ederken, Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 12:10:00 -
Aziz Yıldırım milletvekili mi olacak?

Fenerbahçe'de 20 yıllık başkanlık yapmasının ardından koltuğunu 2018 yılında Ali Koç'a devreden Aziz Yıldırım için geçtiğimiz günlerde çokça konuşulan bir iddia ortaya atılmıştı. 69 yaşındaki eski başkan için 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde İyi Parti'den milletvekili adayı olacağı şeklinde ortaya atılan iddia konuşulmaya devam ederken, Yıldırım konuyla ilgili açıklama yaptı. 

İlk kez 15 Şubat 1998’de gerçekleştirilen olağan genel kurulda 1 oy farkla Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı’na seçilen Aziz Yıldırım, 2018 yılına kadar süren başkanlık süresiyle Sarı-Lacivertliler'in en uzun süre başkanlık yapan ismi olarak kulüp tarihine geçmişti.

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım için geçtiğimiz günlerde oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atılırken, Haziran 2023'te yapılması planlanan genel seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili adayı olacağı öne sürülmüştü. Bu haberin yankıları sürerken, 69 yaşındaki eski başkan yaptığı açıklamayla konuya açıklık getirdi.

Odatv'nin haberine göre; Aziz Yıldırım milletvekili adayı olacağı iddialarını 'asparagas' diyerek yalanladı.

Yıldırım açıklamasında “Bir internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna servis edilen, 2023 seçimlerinde bir partiden milletvekili adayı olacağım yönünde çıkan haberler tümüyle yalandır. Şahsımın siyaset ile ilgili herhangi bir ajandası bulunmamaktadır. Hakkımda çıkan asparagas haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim.” ifadelerini kullandı.

 

 

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!
Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Medya

Ferdi Tayfur'un dünyası başına yıkıldı!

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu
Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Medya

Ferdi Tayfur bu habere çok sevinecek! Tayfur son durumu ile ilgili konuştu

Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz" target="_blank">
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz

Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'ten açıklama: Putin'in nükleer silah tehdidini ciddiye alıyoruz

Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!
Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!

Gündem

Fahrettin Altun: Toplam yatırım değeri milyar dolara ulaştı! Katar'dan Türkiye'ye önemli ziyaret!

Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!
Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Dünya

Rusya'dan nükleer tehdit! Finlandiya: Nükleer olaylara karşı halka iyot tablet tavsiye edildi!

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...
Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Kadın - Aile

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin! Sarımsak, bal limon keten tohumu yağı karışımı...

Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?
Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?

Kadın - Aile

Toz zerdeçal nasıl kullanılır? Zerdeçalın faydaları neler, ne kadar tüketilir?

Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap
Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap

Gündem

Kişisel verilerin korunması: Mücadele Yasası ile sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Yanlış bilinen 9 soruya cevap

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23