Aziz Yıldırım: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya geldim

Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’taki Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, toplantının son bölümünde açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için göreve geldiğini belirten Aziz Yıldırım, “Bir önceki divandan 2 ay sonra burada sizlerle beraber yeniden başkan ve yönetici arkadaşlarla beraber karşınızdayız. Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Polis değilim. Ben Fenerbahçe’yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin” ifadelerini kullandı.

Yayın gelirlerinden bahseden Yıldırım, “15 milyona yakın bir bedel alıyoruz. Onun dışında Anadolu kulüplerini tamamen ortak yaptılar. Seneye haziranda yayın ihalesi var. Orada ne gerekiyorsa yapılır. Ben kalırsam gerekeni yaparım” sözlerini sarf etti.

‘BU PARA BİZDEN GELDİ’

Kendisinden önce konuşan Orhan Demirel ve Burçin Gözlüklü’ye cevap veren Başkan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Orhan bey ve Burçin bey açıklamalar yaptılar. İçeride bizim durumumuz ne ? Geçmişi bileceğiz ki geleceği bilelim. Kulübün şu anki hiçbir parasına Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının ihtiyacı yok. Geldiler suçlular gibi burada bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar. Bir dahaki divanda suçunuz var mı, yok mu anlatacağım. Ben 20 sene başarılı bir süreç yaşadığıma inanan bir insan olarak yeniden elimizi taşın altına soktuk. Taş elimizi kanatıyor, ellerimiz kan içinde ama itiraz etmiyoruz. Çünkü Fenerbahçe’nin başka şansı yok. Boşuna bana ve arkadaşlarıma muhalefetlik yapmayın. Buraya 3, 5, 10 sene kalacağız diye gelmedik. 141 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapmışlar. Toplam 50 milyon euro üzerinde takıma kaynak gelmiş. Bu kaynak nereden gelmiş ? Aziz Yıldırım’ın devletten 35 milyon dolara almış olduğu Kayışdağ arazisi, Ataşehir’de Murat Ülker ile yapmış oldukları salondan kalan arsadan 8 yıl önce benim gidip Emlak Konut ile konuşup yukarılara kadar götürdüğüm hadisenin başlangıcıdır. Bu para bizden geldi. Ama bu parayı da yediniz. Toplam yediğiniz para Chobani’nin 2 senelik parasını almışsınız, forma reklamını almışsınız, Adidas sözleşmesinin karşılığını almışsınız. Bunlar 1 yıllık değil. 1 yıllık olsa sesimi çıkarmayacağım. 3-4 yıllık para almışsınız. Gelip burada yanlış şeyler anlatıyorsunuz. Evraklar var. 22 Temmuz’da evraklara imza atmışsınız eski yönetici olarak. Beni tahrik etmeyin. Siz Sayın Ali Koç’tan devraldığınızda neden nasıl devraldığınızı anlatmadınız. Ben söyleyeceğim. Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor. Bizden konuşan tek arkadaş yok. ‘Kante’yi aldığımız paraya kadar satarız’ diyor. Sana yetkiyi verdim. Hadi bakalım. Yetkiyi de şöyle veriyorum bu güne kadar Fenerbahçe Kulübü ne kadar harcadıysa getirin. Diğer borcu alacak takıma havale ediyorum. Adamla bir anlaşma yapmışsınız hiç kimse onu almaz. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz. Bir yerden bulup veremezsek de Fenerbahçe Kulübü, 5 milyon euro verir demişsiniz. Ben sana Kante’nin yetkilerini verdim. Gel istediğin yazıyı yaz, imzalayacağım.”

’65 MİLYON EURO HARCAMA YAPTIK’

Göreve geldikten sonra 65 milyon Euro harcama yaptıklarını aktaran Aziz Yıldırım, “En Nesyri’yi almışlar. 19 milyon euroya almışız. Bu arkadaşın parasının bir kısmını ödemişiz. Ben 2 milyon 900 bin euro para gönderdim. O kadar doluyuz ki. Bugüne kadar kulübün ve arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bize ne kaldı ? Birkaç loca kaldı. Geri kalanı Ali Bey ve Sadettin Bey zamanında satıldı ve paralarını yediler. Bize yayından gelecek para ve saha kenarı reklamı kaldı. Bize halledersiniz diyorlar. Nasıl halledeceğiz ? En Nesyri’ye gelelim tekrar. 19 milyon 500 bin euroya almışlar. Sonra 8 milyon 775 bin ödemişiz. Sonra 2 milyon 900 bin euro biz ödedik. Bunu satmışlar. 10 milyon bonservis borcumuz var diyelim. Bu oyuncuyu 14 milyon 250’ye satmışlar. Parayı yemişler. Bu olmaz ki. Borcunuz olan şeyleri kapatın. Bunlar için çalışma yapacağım. Borcunu biz ödeyeceğiz. Bizden sonra da gelen insanlar ödeyecek. Olmaz ama ayıp. Yusuf Akçiçek’i satmışlar. 25 milyon 530 bin dolara satmışlar. 12-13 milyon doları alıp geri kalanı kırdırmışlar. Toplam ellerine 24 milyon geçmiş. 1 milyon 700 bin dolar kırdırma parası vermişler” dedi.

Başkan Aziz Yıldırım sözlerini şu ifadelerle devam etti:

“Ayrıldıktan sonra bir daha stada gelmedim. Rahatsız olur insanlar diye. Siz de bunlara dikkat edin. Benim 2 tane locam vardı. Bu stadın yapımında benim ve arkadaşlarımın emekleri oldu. Ben seçimi kaybedince 2 locayı bıraktım ayrıldım. Acun Ilıcalı beni mahkemeye vermiş 2 gün önce. Ah canım benim. 2 sene önce locanın parasını vermiş almışlar. 900 milyon küsur. Locanın parasını aldınız harcadınız, yediniz. Ne anladım ben bundan. Kulübün ihtiyacı vardı, açıktan verseydiniz. Mourinho’yu getirdiniz resimler, şunlar, bunlar. Ondan sonra Mourinho’yu gönderdiniz. Aylık 850 bin mi 875 bin mi euro para ödediler. Son kısmını da biz ödedik. 1 milyon 900 bine yakın. 10 milyona yakın tazminat ödediniz. Fenerbahçe zarar etmedi mi? Locayı sattınız, parayı aldınız, adama ödediniz. Benim aklıma o geliyor. İhtiyaç varsa benden sonra da gelecek başkanların olacaktır. Ayrıldıktan sonra yeni arkadaş orada maçlarını seyreder.”

‘KIZIMDAN NE İSTİYORSUNUZ?’

Sosyal medyada kızı Yaz Yıldırım ile ilgili ortaya çıkanlardan rahatsız olduğunu ve sinirlendiğini belirten Yıldırım, “Ben kızıma, torunuma, genç çocuklara üzülüyorum. Onlar için geldim. Her şeyimi ortaya koyacağım. Şampiyon yapacağım. Tek şeyim bu. Tabii bu yol biraz zorlu bir yol. Sizler de destek verirseniz yapacağız. Bana hakaret etmeden ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Pazartesi günü benim şirketin avukatları onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Haberiniz olsun. Sosyal medyada bu terbiyesizliklere artık son vereceğim. Evlerine giderim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler. Ne yapmış 12-13 yaşında çocuk ya. Fenerbahçe’yi bu kadar çok sevmesi suç mu ? Onlar paralı köpek. Onlar köpekler. 1’i kadın 2’si erkek galiba. Onlara söylüyorum bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Oradan bir şey oldu giderim hapse rahat yatarım. Ayıp ama” ifadelerini kullandı.

‘BİR TANE SANTRFOR ALACAĞIZ’

Transfer planlamalarından bahseden Aziz Yıldırım, “Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitireceğiz. Eğer ihtiyacımız olursa bu 10+4’ün dışında 4’ten bir operasyon yapmamız gerekirse onu da yaparız. Biz çünkü şampiyon olacağız. Transferler hep nokta atışı olacak. 10+4 için federasyona ‘Madem bu kuralı koyacaksınız, neden lisans için izin verdiniz? dedik. Şimdi biz 10 tane oyuncuyu alsak seneye ne yapacağız ? Göndeririz problem değil ama oyunculara da yazık. Adam da giderken parasını istiyor. Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Gelecek oyuncunun maliyetini de ekleyerek limitleri inceledik. Limitlerin içindeyiz” dedi.

‘TÜRK FUTBOLU İÇİN KİTAPÇIK HALİNE GETİREREK DEVLETE SUNMAK İSTİYORUM’

Türk futbolu için kulüplerle görüşerek devlete bir kitapçık sunmak istediğini dile getiren Yıldırım, “Bütün kulüpleri çağırarak şura yapmak istiyorum. Türk futbolu için kitapçık haline getirerek devlete sunmak istiyorum. Kulüplerin sorunu nedir ? Sadece futbol değil. Sonunda da bir belge ortaya koyalım, devlete sunalım” sözlerini sarf etti.

Tesisleri incelediklerini ve çalışmaların devam ettiğini söyleyen Aziz Yıldırım, “Dereağzı’ndaki tesisleri ve Maltepe Tesisleri’ni inceledik. Daha devam ediyor. Projelerin tam bitmiş hali yok. Dereağzı ile ilgili Ali Koç yönetimi proje hazırlamış. Orada en kritik nokta Metin Aşık’ın yaptığı tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Yıkıma 1 hafta 10 gün içinde başlarız. İnşallah mayısta bitecek. Büyük bir proje. Arka tarafa Hulisi beyler salon yapıyorlar. Ben oraya salon değil kolej yapacağım” sözlerini kullandı.

Diğer branşlardaki gelir ve giderlerden bahseden Aziz Yıldırım, “Kadın voleybol 14 milyon euro bütçesi var. 10 milyon geliri var. 4 milyon açığı var. Bilin diye anlatıyorum. Bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp düşüncenizi almak istiyoruz. Erkek voleybol 11 gideri var 6 milyon geliri var 5 açık. Kadın erkek 9 milyon açık. Kadın baskette 10 gider, 6 milyon gelir var, 4 milyon açık. Erkekte başa baş” ifadelerini dile getirdi.

‘NEREDE YETİŞECEK BU ÇOCUKLAR?’

Başkan Aziz Yıldırım, “Yine geldim ben yapacağım. 8 senede ne yaptılar? Maltepe’yi yapacağım. Ocak ayında Chris gelecek altyapının başına. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard’ı yetiştiren adam. Türkiye’de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Eğitimci yok. Futbolu bırakıyor, gel sen başına geç. Onlara emanet ediyoruz, yanlış. Oyuncuların yeme içme, okul yok. En önemlisi de saha yok. Fenerbahçe’nin 2 tane çim sahası ve yarım çim sahası var. Toplam 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Bu altyapıyı yapmamız şart. Ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte. Bu kulübe gelenekler koyun. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes gelip gidebilir. Yasak olamaz” diyerek sözlerini tamamladı.