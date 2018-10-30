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Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe'nin kötü durumundan mutlu olacak adam mıyım?

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Aziz Yıldırım, sarı lacivertli ekibin son durumunu değerlendirdi.

30 Ekim 2018 Salı 03:19
Aziz Yıldırım: Ben Fenerbahçe'nin kötü durumundan mutlu olacak adam mıyım?

Tüm Türkiye Fenerbahçe'yi konuşuyor. Ankaragücü maçından alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından gönderilen Phillip Cocu'nun yerine kimin geleceği büyük tartışma konusu. Ortada bir sürü isim dolaşıyor. Sportif Direktör Comolli basında yerden yere vuruluyor. Gözler ise Ali Koç karşısında tarihi farkla başkanlığı kaybeden Aziz Yıldırım'a çevrildi.

''BİR DAHA ADAY OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM''

Eski Başkan Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu zor durumda açıklama yapmasını isteyen çevrelere sert tepki verdi. Yıldırım "Fenerbahçe başkanlığı konusu benim için bitmiştir. Bir daha aday olmayı düşünmüyorum. Büyük konuşmak istemem ama bundan sonraki hayatımı başka türlü şekillendireceğim" diyerek günlük tartışmalara girmesinin imkansız olduğunu belirtti.

''ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE'DİR''

Aziz Yıldırım, çok zor günler geçiren Başkan Ali Koç ve Fenerbahçe hakkında konuşmasını isteyen çevreleri de sert sözlerle geri çevirdi. Yıldırım "Ben Fenerbahçe'nin kötü durumundan mutlu olacak adam mıyım? Bu zor günlerde kendime pay yaratmaya çalışacağımı düşünmek beni hiç tanımamak demektir. Ben Fenerbahçe için herşeyini vermiş biriyim. Önemli olan Fenerbahçe'dir. Camia yönetime destek olmalı ve bu kötü günler derhal geride bırakılmalıdır. Benim de konuşacağım günler elbet gelecek. Ancak zaman bu zaman değil. Şu anda söz konusu Fenerbahçe'dir" dedi.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 03:19
  1. Ankara
  2. Aziz Yıldırım
  3. Fenerbahçe
  4. Ali Koç

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