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Aziz Yıldırım: Ali Koç inşallah bir dönem değil, en az iki dönem kalır

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'la buluştuğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, eski başkanın "Ali Koç inşallah bir dönem değil, en az iki dönem kalır" dediğini açıkladı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
Aziz Yıldırım: Ali Koç inşallah bir dönem değil, en az iki dönem kalır

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de kaleci Volkan Demirel'in kendisinin de bulunduğu bir ortamda Aziz Yıldırım ile buluştuğu ve bu yüzden kadro dışı kaldığı iddialarına yanıt verdi.

Dilmen, böyle bir şeyin gerçek olmadığını söylerken; "30 Eylül'de program bitti, arabaya bindim, Aziz başkan aradı. Birkaç aydır göremiyordum. Beykoz'da gel kahve içelim dedi. Ben de gittim. Murat Ülker, Aziz bey ve arkadaşları oturuyordu, sohbet ediyorlardı. 15 dakika oturdum, bir kahve içtik, 15 dakika falan sürdü. Ali bey de kahve içelim dese, gider kahve içerim. O gün de Volkan Demirel'in olması mümkün değil, Volkan Rize'deydi zaten olay bu yani" dedi.

"İnşallah bir dönem değil, en az iki dönem kalır"

Aziz Yıldırım'ın, yaptığı görüşmede Ali Koç'un en az 2 dönem kalmasını istediğini söyleyen yorumcu, "Aziz Yıldırım, bana sataşmazlarsa ben hiçbir şeye bakmam, Fenerbahçe iyi olsun demişti. Evinde çay içerken, 'İnşallah bir dönem değil, en az 2 dönem kalır. Bana kimse bulaşmadığı zaman, benim de kimseye söyleyecek bir şeyim yok.' dedi" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 12:40
  1. Rize
  2. Rıdvan Dilmen
  3. Fenerbahçe
  4. Volkan Demirel
  5. Ali Koç

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