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Medya Aziz Üstel'den Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!
Medya

Aziz Üstel'den Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs'a büyük övgü! Hele şükür be!

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Aziz Üstel, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizilerin yayınlandığı TRT'ye övgüler yağdırdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 16:50:00 - 2021-04-11 17:10:18

Reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul ve Uyanış Büyük Selçuklu'dan sonra Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle milletin takdirini toplayan TRT adından söz ettirmeye devam ettiriyor. 

Aziz Üstel'den övgüler

Sosyal medya hesabından bir payaşım yapan Aziz Üstel, Teşkilat ve Bir Zamanlar Kıbrıs dizileri nedeniyle TRT'ye övgüler düzdü. Bu ve benzeir dizileirn eskiden TRT'de izlemenin mümkn olmadığını söyleyen Üstel, "TRT'de nihayet kendine geldi. Eskiden Teşkilat ya da Bir Zamanlar Kıbrıs gibi dizileri TRT'de izlemeniz mümkün değildi. Korku dağları beklerdi çünkü. Ama ya bu gün? Güçlü Türkiye'ye uygun yayın yapıyor artık. HELE ŞÜKÜR BE!!" ifadelerini kullandı.

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