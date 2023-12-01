Aziz Sancar Azerbaycan Bilimler Akademisi’ne fahri üye seçildi

ANAS Başkanı Akademisyen Prof. Dr. İsa Habibbeyli, Akademi'de bilimsel önceliklerin belirlenmesine ve dünyaca ünlü bilim insanı Azerbaycan Bilimler Akademisi'nin uluslararası bilimsel işbirliklerinin güçlendirilmesine yapabileceği katkılar dikkate alınarak, ANAS'ın onur üyesi olan, Türk dünyasının bilim alanında ilk Nobel ödüllü profesörü Aziz Sancar’ın, seçilmesiyle ilgili olarak kendisine bir mektup gönderdi.

Sancar teklife olumlu yanıt verdi

Profesör Aziz Sancar’ın da akademisyen İsa Habibbeyli'nin teklifine olumlu yanıt vererek Azerbaycan'da bilimin gelişmesine destek vermeye hazır olduğunu ifade ettiği bildirildi.

Aziz Sancar Genel Kurul'da yapılan oylamayla fahri üye seçildi

ANAS Kimya Bilimleri Dairesi Genel Kurulu’nun dilekçesi dikkate alınarak, ANAS genel kurulunda Nobel ödüllü Aziz Sancar’ın ANAS'ın fahri üyesi seçilmesine ilişkin açık oylama yapıldı. Oylama sonucunda Nobel ödüllü Aziz Sancar, ANAS'ın fahri üyesi seçildi.