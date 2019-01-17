Aziz Kocaoğlu'nun adaylığının nedeni belli oldu! Bir taşla iki kuş

CHP'den üst düzey bir yöneticinin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yeniden adaylık açıklamasıyla ilgili olarak "O günkü teşekkür konuşmasının daha çok alıcısı var. Kendisi elbette aday olmak isteyebilir, önerileri de dikkate alınabilir, ancak aday gösterilmesi artık tali bir konudur" dediği iddia edildi.



BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre kulislerde günlerdir açıklanacağı konuşulan İzmir adayı ne Merkez Yönetim Kurulu, ne de PM gündemine hiç gelmedi.

İzmir adayının isminin kurullara gelmemesinin en büyük nedeni olarak ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, toplantılar öncesinde Genel Başkan Kemal Kıçdaroğlu'na yaptığı sürpriz ziyaret gösteriliyor. Zira, yerel seçimlerde belediye başkan adayı olmayacağını 1 Ekim 2018'de açıklayan Kocaoğlu, aradan geçen 3.5 aylık sürede hala İzmir adayının belirlenip, çalışmalara başlanmadığı gerekçesiyle Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na, "sorumluluktan kaçamayacağı için aday olma isteğin ilettiğini" açıkladı.

Kocaoğlu'nun bu son dakika hamlesi, CHP'nin İzmir aday açıklama takviminin de ileri tarihe atılmasına neden oldu. CHP MYK ve PM'de, İzmir'le ilgili sadece 4 ilçe adayı masaya geldi.

CHP'de olmayan Kınık, Kemalpaşa, Ödemiş ve Aliağa belediye başkan adayları belirlenirken, halen CHP'li başkanların olduğu ilçelerde de adayların İzmir Büyükşehir ile birlikte açıklanması bekleniyor.

Peki Kocaoğlu neden yeniden aday olmak istedi, Genel Merkez yönetimi, bu hamleyi nasıl değerlendiriyor? B

CHP kaynaklarından edinilen bilgiler ve parti kulislerinde yapılan değerlendirmeler şöyle:

'Soyer ve Özkan'ı engelleme hamlesi'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun, dün sabah MYK ve PM toplantıları öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek, yeniden aday olduğunu bildirmesinin altında, adaylık için isimleri ön plana çıkan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın adaylığını engelleme amacının yattığı belirtiliyor.

Gerek Kocaoğlu'na yakın isimler, gerekse genel merkez kaynakları, Kocaoğlu'nun Soyer'in adaylığına öteden beri karşı olduğunu belirtirken, buna gerekçe olarak da iki ismin "belediyecilik anlayışları"nın farklı olmasını gösteriyorlar.

Kocaoğlu'nun genel seçimlerde İzmir milletvekili adaylığına da karşı çıktığı Tuncay Özkan'la yıldızının barışmadığı da biliniyor.

Kocaoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde de bu iki ismin aday gösterilmemesi gerektiğini bir kez daha güçlü şekilde vurguladığı ve bu nedenle de kendisinin yeniden adaylık kararı aldığını ilettiği öğrenildi.

CHP liderinin ise iki isimle ilgili yorum yapmadığı, ancak Kocaoğlu'na, adaylık kararı üzerine İzmir adaylarını yeniden değerlendireceğini belirtmekle yetindiği ifade ediliyor.

Kocaoğlu'nun başkanlığı bırakma kararını açıkladığı dönemde bu il için eski İzmir Milletvekili Oğuz Oyan'ı genel merkeze önerdiği, ancak kabul ettiremediği ifade ediliyor. Kocaoğlu'nun yakın arkadaşı da olan eski İl Başkanı ve milletvekili Alaaddin Yüksel'in de adaylık için gündeme geldiği ancak Kılıçdaroğlu'nun Soyer'e sıcak baktığı bilgisi üzerine kendisinin yeniden aday olma kararı aldığı belirtiliyor.

Yeniden adaylık şansı varmı?

CHP içinde güçlü bir figür olan Aziz Kocaoğlu, 24 Haziran yerel seçimlerinin ardından parti içinde yaşanan "genel başkan seçimli olağanüstü kurultay" tartışmasında Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den yana tavır koyup, "değişim" talebinde bulunan isimler arasında yer almıştı.

"Koltuk bırakılamaz bir şey değildir" diyen Kocaoğlu, 1 Ekim 2018'de de, 31 Mart yerel seçimlerinde aday olmayacağını açıklamıştı.

Ancak kulislerde Kocaoğlu'nun bu "erken" kararından pişman olduğu iddiaları konuşulmaya başlayınca, kendisine yönelik baskılara karşın bir kez daha "aday değilim" açıklaması yapmıştı.



Tüm bunların ardından Kocaoğlu'nun yeniden adaylık kararı, sadece istemediği isimlerin önünü kesmeye dönük bir girişim olarak görülüyor ve Kılıçdaroğlu'nun nezaketen "yeniden değerlendireceğim" demesine karşın, yeniden aday göstermesinin çok zayıf bir olasılık olduğu ifade ediliyor.

CHP'den üst düzey bir yönetici, Kocaoğlu'nun bu girişimiyle ilgili, 1 Ekim'de yeniden aday olmayacağını açıkladığı basın toplantısındaki "teşekkür konuşmasını" anımsatıp, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aziz Kocaoğlu'nun o günkü teşekkür konuşmasının parti içinde alıcısı daha çok. Kendisi elbette aday olmak isteyebilir, önerileri de dikkate alınabilir, ancak aday gösterilmesi artık tali bir konudur."