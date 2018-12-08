Aziz Kocaoğlu'ndan 'İzmirli' açıklaması: İki kadeh rakıya indirgiyorsanız...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir ilçesinde yaklaşık 40 dönümlük alanda düzenlemesini yaptığı Zeytin Park Yaşam Korusu’nun açılış töreninde konuştu.

İzmir’in yerel seçime giderken ayrı bir özelliğinin olduğunu söyleyen Kocaoğlu, “Büyükşehir ve büyük ilçelerin tamamı CHP’de. Zaman zaman aday adayı arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmeye, kendi ilçesindeki belediye başkanını da eleştirerek kendine yer açmaya çalışıyor. Bu siyasette doğru değil. Belediye başkanının arkasında durmak zorundasınız. Belediye başkanı kötülenerek siyaset yapılmaz, başkan hiç olunmaz. Kendi partisini kötüleyen adamı, başkan yapmazlar. Saçma sapan haberleri bir tarafa bırakarak otursun beldesinde, ilçesinde ne gibi projeler yapacak lokmayı nasıl büyütecek onu yazsın, onu çalışsın. Sizin ilçenizdeki kavga kimseyi ilgilendirmiyor. Partiyi aşağıya çekmekten oy kaybına uğratmaktan başka bir şey olmaz. Tavsiyem projelerinize odaklanın. Bırakın bunları bunlar zararlı şeyler. Kötü söz sahibine aittir onu aşağıya çeker” diye konuştu.

'İki kadeh rakıya indirgiyorsanız ancak bu kadar İzmirli olursunuz'

AK Parti İl Başkanı’nın “Aziz Kocaoğlu ne kadar İzmirliyse, Nihat Zeybekçi de o kadar İzmirli” sözünü değerlendiren Başkan Kocaoğlu, “Ben 1968 senesinde üniversite okumak için İzmir’e geldim. 1978 senesinde ticarethane kurdum. 50 senedir de İzmir’de yaşıyorum. 30 Ağustos 1978’den beri de bu kentte vergi mükellefiyim. Bütün işim gücüm burada. İzmir’i sindirmek, hissetmek, İzmirliyi tanımak, İzmir’in duruşunu, hassas değerlerini bilmek gerek. Siz eğer ‘Aziz Kocaoğlu gibi İzmirli’ gibi bir sıfat takmak istiyorsanız, İzmirlinin çizgisini, duruşunu, vazgeçmediği değerleri iki kadeh rakıya indirgiyorsanız, ancak bu kadar İzmirli olursunuz. Kimsenin buna hakkı da yoktur haddi de değildir. Herkes tarafından böyle bilinsin” diye konuştu.