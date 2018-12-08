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Aziz Kocaoğlu'ndan 'İzmirli' açıklaması: İki kadeh rakıya indirgiyorsanız...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 50 yıldır İzmir'de yaşadığını belirterek, "Bütün işim gücüm burada. İzmir’i sindirmek, hissetmek, İzmirliyi tanımak, İzmir’in duruşunu, hassas değerlerini bilmek gerek. Siz eğer ‘Aziz Kocaoğlu gibi İzmirli’ gibi bir sıfat takmak istiyorsanız, İzmirlinin çizgisini, duruşunu, vazgeçmediği değerleri iki kadeh rakıya indirgiyorsanız, ancak bu kadar İzmirli olursunuz." ifadelerini kullandı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 19:46
Aziz Kocaoğlu'ndan 'İzmirli' açıklaması: İki kadeh rakıya indirgiyorsanız...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesinin Gaziemir ilçesinde yaklaşık 40 dönümlük alanda düzenlemesini yaptığı Zeytin Park Yaşam Korusu’nun açılış töreninde konuştu.

İzmir’in yerel seçime giderken ayrı bir özelliğinin olduğunu söyleyen Kocaoğlu, “Büyükşehir ve büyük ilçelerin tamamı CHP’de. Zaman zaman aday adayı arkadaşlar Büyükşehir Belediyesi’ni eleştirmeye, kendi ilçesindeki belediye başkanını da eleştirerek kendine yer açmaya çalışıyor. Bu siyasette doğru değil. Belediye başkanının arkasında durmak zorundasınız. Belediye başkanı kötülenerek siyaset yapılmaz, başkan hiç olunmaz. Kendi partisini kötüleyen adamı, başkan yapmazlar. Saçma sapan haberleri bir tarafa bırakarak otursun beldesinde, ilçesinde ne gibi projeler yapacak lokmayı nasıl büyütecek onu yazsın, onu çalışsın. Sizin ilçenizdeki kavga kimseyi ilgilendirmiyor. Partiyi aşağıya çekmekten oy kaybına uğratmaktan başka bir şey olmaz. Tavsiyem projelerinize odaklanın. Bırakın bunları bunlar zararlı şeyler. Kötü söz sahibine aittir onu aşağıya çeker” diye konuştu.

'İki kadeh rakıya indirgiyorsanız ancak bu kadar İzmirli olursunuz'

AK Parti İl Başkanı’nın Aziz Kocaoğlu ne kadar İzmirliyse, Nihat Zeybekçi de o kadar İzmirli” sözünü değerlendiren Başkan Kocaoğlu, “Ben 1968 senesinde üniversite okumak için İzmir’e geldim. 1978 senesinde ticarethane kurdum. 50 senedir de İzmir’de yaşıyorum. 30 Ağustos 1978’den beri de bu kentte vergi mükellefiyim. Bütün işim gücüm burada. İzmir’i sindirmek, hissetmek, İzmirliyi tanımak, İzmir’in duruşunu, hassas değerlerini bilmek gerek. Siz eğer ‘Aziz Kocaoğlu gibi İzmirli’ gibi bir sıfat takmak istiyorsanız, İzmirlinin çizgisini, duruşunu, vazgeçmediği değerleri iki kadeh rakıya indirgiyorsanız, ancak bu kadar İzmirli olursunuz. Kimsenin buna hakkı da yoktur haddi de değildir. Herkes tarafından böyle bilinsin” diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 19:46
  1. İzmir
  2. aziz kocaoğlu

YORUM YAZ

  • SadeddinSadeddin20 dk önce
    Burhan özfatura,nın yaptığı metronun üstüne Bornova yönüne 3,f.altay yönüne 5 toplam 8 durak ekleyeyebildin.temiz körfez,den çamur deryası , körfeze, trafiği altüst eden hilkat garibesi tramvayı yaptın .b.k kokusundan geçilmeryen İzmir
  • Mesut SarpMesut Sarp26 dk önce
    Demek ki sn. başkanın hünerleriizmirlinin hoşuna gidiyor ve izmirli EFSANE olsun istiyor. Acikcası sn. Zeybekciyi izmirli taşralı olarak görüyor ve izmirde şansı yok.
  • AliAli48 dk önce
    Tayyib ve akpliler ...
  • İzmirliİzmirli53 dk önce
    Allah aşkınaizmir e hangi hizmeti yaptınız her taraf çöplükten pis kokudan geçilmiyor yazık
  • SadeddinSadeddin1 sa önce
    Sayın başkan iki kadeh rakıya indirgemek sizleri kesmez, zamparalık yapıp,kalp krizi geçirip EFSANE olmak ta var....
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