Aziz Kocaoğlu duyurdu: Artık bitmiştir
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, partisinin İzmir adayının belirlenmesinin ardından flaş bir çağrı yaptı.28 Ocak 2019 Pazartesi 11:43
CHP İzmir adaylarının belirlenmesinden sonra bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
Başkan Kocaoğlu, “Fikir ayrılıkları, farklı aday adaylarının arkasında saf tutma durumu artık bitmiştir. Tüm Cumhuriyet Halk Partililer, hiçbir ayrı gayrıya girmeden adaylarımızın arkasında kenetlenmelidir. Bize yakışan budur. Parti terbiyesi de bunu gerektirir. Gün ayrışma değil birleşme günüdür” dedi.
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