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Aktüel Aziz Aksoy vuruldu mu? Çaykur Rizespor oyuncusu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl?
Aktüel

Aziz Aksoy vuruldu mu? Çaykur Rizespor oyuncusu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl?

Son dakika haberine göre, Çaykur Rizespor futbolcusu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendi. Çaykur Rizespor kulübü yaptığı açıklamada saldırıda Aziz Aksoy'un annesi, babası ve kardeşi yaralandığını duyurdu. Peki Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl? Aziz Aksoy yaralandı mı? Aziz Aksoy'a kim saldırdı? Aziz Aksoy kimdir, nereli kaç yaşında?

Yeniakit Publisher
2022-02-08 10:44:00 - 2022-02-08 10:47:26
Aziz Aksoy vuruldu mu? Çaykur Rizespor oyuncusu Aziz Aksoy sağlık durumu nasıl?

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sezon başında Esenler Erokspor altyapısından 5 yıllık sözleşme imzalayarak transfer ettiği Aziz Aksoy ve ailesinin saldırıya uğradığını duyurdu. aykur Rizesporlu futbolcu Aziz Aksoy ve ailesine silahlı saldırı düzenlendiği bilgisini Çaykur Rizespor kulübü kamuoyu ile paylaştı. Açıklamada, Aziz Aksoy'un yara almadan kurtulduğu belirtilerek, "Futbolcumuzun annesi, babası ve kardeşi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaralılara acil şifalar diliyor, Aksoy ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

aziz aksoy saldırı

Aziz Aksoy’a saldırı nasıl oldu?

Olayın kamera görüntülerine göre; saldırgan şahıs her şeyden habersiz aileye arkadan yaklaşıyor. Daha sonra Aziz Aksoy'u hedef alan saldırgan ateş ediyor. Ancak Aksoy'a isabet etmeyen kurşunlar futbolcunun ailesine geliyor. Daha sonra ise saldırgan koşarak kaçıyor.

aziz aksoy kimdir

Aziz Aksoy kimdir?

12 Temmuz 2000 tarihinde dünyaya gelen Aziz Aksoy 21 yaşında ve Esenler Erokspor'da forma giyiyor. Defans - Sağ Bek mevkiinde oynayan oyuncu, Damlaspor Alt, E. Erokspor U19, Çaykur Rizespor, Erokspor U19 takımlarında yer aldı. Güncel piyasa değeri 50 Bin Euro olan oyuncunun 2 Eylül 2021'de sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'dan kiralık gönderilen Aziz Aksoy'un sözleşmesi 30 Haz 2026'da sona erecek.

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