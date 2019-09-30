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Azil sürecine giren Donald Trump köpürdü! Demokratlara savaş açtı

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından üzerinden, hakkında resmi azil girişimi başlatan Demokrat Parti’yi “Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar’’ açıklamalarıyla topa tutarak adeta savaş açtı.

30 Eylül 2019 Pazartesi 08:33
Azil sürecine giren Donald Trump köpürdü! Demokratlara savaş açtı

ABD’de 2020 Başkanlık Seçimlerine bir sene kala, Demokrat Parti’nin Başkan Donald Trump hakkında resmi azil girişimi başlatması sonucu ülkede kaos görüntüsü her geçen gün derinleşiyor.

Başta Demokratlar olmak üzere Trump muhalifi medya tarafından her gün ABD Başkanı ile ilgili yeni iddialar ortalığa saçılıyor. Trump ise hem Cumhuriyetçi Parti’yi hem de seçmen tabanını kendisini hedef alan saldırılar karşısında konsolide etme çabasında. Bu çerçevede Trump dün Twitter hesabından paylaştığı videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisine sert eleştiriler yöneltti. Trump, azil girişimine neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, ‘’Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar’’ sözleriyle adeta bombaladı.

"Sizin için savaşıyorum"

Donald Trump, Twitter hesabından paylaşımında, ‘’Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğim’’ mesajını paylaştı. Trump, başka bir Twitter paylaşımında ise ‘’Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?’’ ifadelerini kullandı.

"Azil sürecine halk destek veriyor"

Öte yandan ABD Temsilciler Meclisi’nde Demokrat çoğunluğun lideri Nancy Pelosi, Başkan Donald Trump hakkında azil sürecinin başlatılmasına halkın destek verdiğini öne sürdü. Pelosi, konuyla ilgili dün yaptığı açıklamada, “Kamuoyunda hava tersine döndü. Kim bilir, yine değişebilir ama şu anda şikayeti ve baş soruşturmacının raporunun ardından Amerikan halkı da farklı düşünmeye başladı” dedi. Trump’ın Zelenskiy ile 25 Temmuz’da yaptığı telefon görüşmesinde Joe Biden’ın oğlu hakkında soruşturma açılmasını istediği yönündeki iddiaların ardından Demokratlar ABD Başkanı hakkında azil sürecini başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Eylül 2019 Pazartesi 08:33
  1. ABD
  2. 2020 Başkanlık Seçimleri
  3. Demokrat Parti
  4. Başkan Donald Trump
  5. azil girişimi
  6. ABD Başkanı
  7. Cumhuriyetçi Parti
  8. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
  9. Temsilciler Meclisi
  10. Donald Trump
  11. Nancy Pelosi
  12. ABD Temsilciler Meclisi
  13. Joe Biden

YORUM YAZ

  • Abdulcabbar Abdulcabbar 16 dk önce
    Kesinlikle asıl problem derin Amerika’nın da içinde bulunduğu demokratlar, Trump, bunların içinde en temiz olanı.. onu da derin Amerika bir tarafını sıkmış, sıkıştırıp duruyor
  • Başçavuş Başçavuş 24 dk önce
    Dünyanın başına bela olan bu ABD nin sonunun yaklastigininişaretidir Allah kimsenin yaptığını yarına kör ama yanına koymaz

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