Azil süreci resmen başlayan Trump'a Bağdadi dopingi

ABD Başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Soruşturmayı hızlandıran ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump hakkındaki azil soruşturması sürecini resmileştiren tasarıyı onayladı. Tasarı sonrası açıklanan anket sonuçları ise dikkat çekti. Ankette katılımcıların yüzde 54'ü, DEAŞ elebaşı Ebubekir el Bağdadi'nin öldürülmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a kredi verilmesi gerektiğini söyledi.

Bağdadi operasyonu Trump'ın elini güçlendirdi

Amerikan Washington Post Gazetesi ve ABC Televizyonu Bağdadi'nin öldürülmesinin Trump'ın imajını nasıl etkilediğini tespit etmek üzere 27-30 Ekim arasında 1003 kişi ile anket yaptı.

Katılımcıların yüzde 54'ü "DEAŞ elebaşının öldürülmesinde Trump'a kredi verilmeli mi?" sorusuna "önemli ölçüde kredi verilmeli" yanıtını verirken yüzde 39 ise "Trump'a bu saldırıda önemli bir rol biçilmemesi gerektiğini" savundu.

Anketin sonuç değerlendirmesinde, El Kaide lideri Usama Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından yapılan anketlerde katılımcıların yüzde 76'sının aynı soruya "önemli bir kredi verilmeli" yanıtı verdiği belirtildi.

Ne olmuştu?

Hakkında başlatılan azil soruşturmasına ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Şu anda olanların bir azil değil, bir darbe olduğu sonucuna varıyorum" demişti.

ABD Başkanı Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında temmuzda yapılan tartışmalı telefon görüşmesi, ABD Kongresindeki Demokratların Trump'a yönelik azil soruşturması açmasına neden olmuştu.

Trump'ın, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, bu ülkeden, Demokrat başkan aday adayı Joe Biden'ın oğlunu soruşturmalarını istediği öne sürülmüştü. Trump ise Zelenskiy ile yaptığı görüşmenin tamamen usullere uygun olduğunu savunmuş, "Zelenskiy ile ne konuştuğumun önemi yok. Birileri Biden'ı araştırmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ABD basınındaki haberlerde, Trump'ın Ukrayna liderine, ancak Biden ve ailesini soruşturması durumunda yardım edeceğini söylediği belirtilmiş, Demokratlar, bu iddialar üzerine azil soruşturması başlatmıştı. Trump ise telefon görüşmesinden önce Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yardımların askıya alındığını söylemişti.

Beyaz Saray ise görüşmenin dökümünü yayımlamış ve yardımlarla görüşme arasında bir ilişki olmadığını savunmuştu.

Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi, söz konusu görüşmeye ilişkin gerekli belgeleri Meclis'e sunmaması sebebiyle Dışişleri Bakanı Pompeo'yu da ifadeye çağırmıştı. Pompeo, Temsilciler Meclisi'nde ifade vermeye çağrılan 5 bakanlık görevlisinin ifadeye gitmeyeceğini duyurmuştu.

Trump: ABD tarihindeki en büyük cadı avı

Sosyal medya hesabından tasarının onaylanmasıyla ilgili açıklama yapan Trump, "ABD tarihindeki en büyük cadı avı" dedi. Öte yandan, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, Amerikan Bağımsızlık Bildirisi'ni yazan ve ABD'nin 3'üncü Başkanı Thomas Jefferson'ın, "Dudaklarımdan düşen ya da kalemimden akan her kelimeyi yakalayıp saptıran düşmanlar ve casuslarla çevrili" sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bazı şeyler asla değişmez baba!" ifadelerini kullandı.

Bağdadi operasyonu

Bağdadi'nin öldüğü operasyon önceki gece İdlib'de yapılmıştı. Barişa köyü yakınlarındaki bir hedefi, 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) yoğun ateş altına almıştı. Havadan indirme yapılan operasyonun ardından helikopterler olay yerinden ayrılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) operasyona ilişkin dün yayımlanan açıklamada, "ABD tarafından İdlib'e dün gece yapılan operasyon öncesinde askeri makamlar arasında bilgi alışverişi ve koordinasyonda bulunulmuştur." ifadesi kullanılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, DEAŞ elebaşının Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıklamıştı.