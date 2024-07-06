Azez'de Türk bayrağına zarar veren bir kişi daha yakalandı! "Şerefli Türk halkından özür dilerim"
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Azez'de düzenlenen protestolarda Türk bayrağına zarar veren grup içindeki Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde'yi gözaltına aldı. Hammadde yaptıkları için Türk halkından özür diledi.
MİT, yapılan çalışmalar sonucunda, Azez’de yapılan protesto gösterileri sırasında Türk bayrağına zarar veren grup içerisindeki bir kişiyi daha yakalandı.
Türk bayrağına zarar veren Ali Almohamed Alhac Hasan Hammadde, Suriye Milli Ordusu (SMO tarafından Azez'de gözaltına alındı.
Türk bayrağına zarar veren Hammadde, "Yaptıklarım için şerefli Türk halkından özür dilerim" dedi
Kaynak: DHA
Gündem
Sadece İçişleri bakanlığı Göç idaresinde olması gereken Suriyelilerin kimlik bilgilerini Ümit Özdağ mı sızdırdı? ‘Ayaklan İstanbul!’
Gündem
Sadece İçişleri bakanlığı Göç idaresinde olması gereken Suriyelilerin kimlik bilgilerini Ümit Özdağ mı sızdırdı? ‘Ayaklan İstanbul!’
{relation id:1866607 slug:'suriyeli-kadina-alcak-teklif-yikim-kararini-kaldirmak-icin-sapkin-teklifte-bulunan-mudure'}
{relation id:1866607 slug:'suriyeli-kadina-alcak-teklif-yikim-kararini-kaldirmak-icin-sapkin-teklifte-bulunan-mudure'}
{relation id:1866536 slug:'mossad-gudumlu-irkciligin-sonucu-suriyeli-cocuk-sokak-ortasinda-olduruldu'}
{relation id:1866536 slug:'mossad-gudumlu-irkciligin-sonucu-suriyeli-cocuk-sokak-ortasinda-olduruldu'}
{relation id:1866361 slug:'alperenlerden-suriyelilere-kardeslik-gulu'}
{relation id:1866361 slug:'alperenlerden-suriyelilere-kardeslik-gulu'}